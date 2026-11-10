Timothée Chalamet'den Dune 3 itirafı. "Riskliydi"

Dune serisinin final filmi olan “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm Üç”, 18 Aralık 2026'da beyaz perdede boy gösterecek.

Yapımın başrollerinde Timothée Chalamet ve Zendaya yer alıyor, ikiliye Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaac de Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson ve Javier Bardem gibi isimler eşlik ediyor.

“PROJENİN RİSKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”

Timothée Chalamet, 2018’de başrol oyuncusu olarak duyurulduğunda, bilim kurgunun en karmaşık hikâyelerinden birini büyük bütçeli bir filme uyarlamanın kendisine “biraz” riskli bir adım gibi göründüğünü söyledi.

David Lynch’in 1984’teki uyarlaması gişede beklenen karşılığı bulamamıştı. Üstelik bazı süper kahraman filmlerinin bile kâr etmekte zorlandığı bir dönemde, Villeneuve’ün üç filmlik projesi yüz milyonlarca dolara mal olacaktı.

Ancak bu risk karşılığını verdi.

“Dune: Birinci Bölüm” ve “İkinci Bölüm”, dünya çapında toplam 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etti. İlk filmin, Covid nedeniyle sinemaların kapanmasının ardından gösterime girdiği ve devam filminin senaristler grevi yüzünden ertelendiği düşünüldüğünde, bu başarı özellikle dikkat çekici.