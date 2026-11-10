Timothée Chalamet'den Dune 3 itirafı. "Riskliydi"
10.11.2026 13:50
Yönetmenliğini Denis Villeneuve'ün üstlendiği Dune: Çöl Gezegeni Bölüm Üç, 18 Aralık 2026'da sinemalarda izleyiciyle buluşacak.
Dune serisinin final filmi olan “Dune: Çöl Gezegeni Bölüm Üç”, 18 Aralık 2026'da beyaz perdede boy gösterecek.
Yapımın başrollerinde Timothée Chalamet ve Zendaya yer alıyor, ikiliye Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaac de Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson ve Javier Bardem gibi isimler eşlik ediyor.
“PROJENİN RİSKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM”
Timothée Chalamet, 2018’de başrol oyuncusu olarak duyurulduğunda, bilim kurgunun en karmaşık hikâyelerinden birini büyük bütçeli bir filme uyarlamanın kendisine “biraz” riskli bir adım gibi göründüğünü söyledi.
David Lynch’in 1984’teki uyarlaması gişede beklenen karşılığı bulamamıştı. Üstelik bazı süper kahraman filmlerinin bile kâr etmekte zorlandığı bir dönemde, Villeneuve’ün üç filmlik projesi yüz milyonlarca dolara mal olacaktı.
Ancak bu risk karşılığını verdi.
“Dune: Birinci Bölüm” ve “İkinci Bölüm”, dünya çapında toplam 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etti. İlk filmin, Covid nedeniyle sinemaların kapanmasının ardından gösterime girdiği ve devam filminin senaristler grevi yüzünden ertelendiği düşünüldüğünde, bu başarı özellikle dikkat çekici.
19 YIL SONRASI ANLATILACAK
Frank Herbert'in Dune Mesihi romanından uyarlanan Dune: Üçüncü Bölüm, serinin ikinci filminde yaşanan büyük savaşın ve Paul Atreides'in galaksinin imparatoru olmasının üzerinden yaklaşık 19 yıl sonrasını konu alacak.
Filmde, iktidar hırsıyla hüküm süren Paul, bir anda yönetiminin sonuçlarıyla ve Robert Pattinson'ın canlandırdığı ürkütücü görünümlü karakterle yüzleşiyor.
Paul Atreides, başlattığı kutsal savaşın evrene yaydığı kaosun ortasında imparatorluğunun bedelleriyle yüzleşirken, Bene Gesserit ve diğer güç odakları onu tahttan indirmek için birleşir.
Scytale'nin öncülük ettiği komplolar, Chani ve çocuklarının hayatını tehdit ederken Hayt'ın geri dönüşü olayları daha da karmaşık hâle getirir. Paul, tüm bu ihanetler ve kayıplar karşısında insanlığın geleceğini şekillendirecek Altın Yol için trajik fedakârlıklarla yüzleşmek zorunda kalır.
Filmin yıldızları, New York Times'ın özel bir röportajı için bir araya geldi.
Röportajda Jason Momoa'nın serinin final filminin tatmin edici bulup bulmadığını sorması üzerine Chalamet, "Kesinlikle, çıtanın düştüğünü hiç hissetmedim. Denis sadece çıtanın yerini değiştirdi. Bu filmin kendine özgü bir kimliği var." yanıtını verdi.
Seride Scytale karakterine hayat veren Robert Pattinson'da rol arkadaşı Timothee Chalamet gibi film hakkında iddialı konuştu.
Pattinson, “‘Gerçekten tam bir hayranıyım’ dediğim nadir serilerden biri” açıklamalarında bulundu. Bölüm Üç hakkında ise, "Bu filmde kusur aramak için biraz deli olmak gerek." dedi.
Zendaya, Dune: Bölüm Üç için Chani rolüyle beyaz perdeye geri dönüyor. Florence Pugh, Prenses Irulan'ı, Anya Taylor-Joy ise Alia'yı canlandırıyor.
Filmde Josh Brolin izleyicilerin karşısına Gurney Halleck rolüyle çıkarken Rebecca Ferguson, Leydi Jessica'ya hayat veriyor.
Stilgar rolündeki Javier Bardem ve Duncan Idaho'yu canlandıran Jason Momoa da kadroda.
Film ekibinin Dune 3 hakkında verdikleri röportajda oyuncular, ilk filmden bu zamana kadar geçirdikleri zamanla ve filmin çekim sürecinde edindikleri deneyimlerle ilgili düşüncelerini aktardı.
Sunucunun Zendaya ve Chalamet'e yönelttiği “Birinci Bölüm”ü çekerken ikiniz de 22–23 yaşlarındaydınız. Bu filmlerle birlikte büyüdüğünüzü hissediyor musunuz?" sorusuna ünlü oyuncular şu yanıtları verdi.
TIMOTHÉE CHALAMET: Kesinlikle. Zendaya ile bunu düşünüyorduk. Genellikle insanlarla çocukluk ya da ergenlik döneminiz boyunca birlikte büyürsünüz. Zendaya ile gençliğin sonunda, yetişkinliğin başlangıcında birlikte çalışmaya başlamamız özeldi.
ZENDAYA: O zamanki hâlimize dönüp baktığımda, şimdiki bana göre çocukmuşuz gibi geliyor. Çünkü hepimiz kaygılıydık ve bu dünyaya yeni adım atıyorduk, o zamanlar hevesli, enerji dolu ve iyi bir iş çıkarmaya istekliydik. Öğrenmek ve gelişmek için daha iyi bir ortam olabileceğini sanmıyorum. Nezaketi ve cömertliği sayesinde Denis harika bir lider.
Filmin diğer oyuncuları da filmin yönetmeni Denis Villeneuve hakkında şu açıklamalarda bulundu:
ANYA TAYLOR-JOY: Sevgiyle liderlik eden ve bu devasa insan topluluğunu ortak bir işi başarmak üzere yöneten birinin yanında bulunmanın ne kadar büyülü olduğunu ne kadar vurgulasak az. Üstelik insanlar bunu ondan korktukları için yapmıyor.
FLORENCE PUGH: Herkes öğretmenin gözdesi olmak istiyor. Ben tam bir öğretmen gözdesiyim. Herkesin peşinden savaşa gitmeyiz elbette, ama onun peşinden gideriz.