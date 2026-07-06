Tiyatronun çınarı Zihni Göktay'a veda. "Beter Ali'ye selam söyle Ethem"
06.07.2026 13:39
Son Güncelleme: 06.07.2026 13:47
Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay vefat haberi sanat camiasını da yasa boğdu. 81 yaşında hayatını kaybeden Göktay için meslektaşları ve sevenleri peş peşe taziye mesajları yayımladı.
Lüküs Hayat'ın Rıza'sı, Cibali Karakolu'nun Komiser Cafer'i…
Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden Zihni Göktay, hayatını kaybetti.
1945 yılının Aralık ayında İstanbul'da Göktay ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen usta sanatçının ilk oyunu Milli Türk Talebe Birliğinde oynadığı, Gogol'un Müfettişiydi. 1964'te rotasını İstanbul'dan Ankara'ya çeviren Göktay, Ankara Meydan Sahnesinde çalıştı.
Kariyerindeki en önemli kararı 1973'te veren Göktay, artık İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçısıydı.
Babanın Gorilleri, On İki Öfkeli Adam, Figaro'nun düğünü oyunca rol aldı. 1 yıl süren provaların sonunda 6 Mart 1985'te “Lüküs Hayat” sahnelendi.
Batılılaşma özentisi insanların hayatlarına komik bir pencereden bakan “Lüküs Hayat” çok sevildi.
SİNEMAYA KEMAL SUNAL'IN TAVSİYESİYLE GİRDİ
Göktay, Lüküs Hayat'taki Rıza karakterini 28 sezon boyunca aralıksız oynadı. Kendi deyimiyle tiyatrodan ekmeğini, televizyondan da köfte parasını kazanan Göktay, sinema dünyasına Kemal Sunal'ın tavsiyesiyle girdi.
Sunal ve Göktay 1976'da Meraklı Köfteci, Tosun Paşa ve “Atla Gel Şaban" filmlerinde birlikte rol aldı.
1978'de Sevinç hanım ile evlendi. Zeynep ve Ömer adında 2 evlat sahibi oldu. Ne tiyatro sahnesinden ne sinemadan ne de seslendirme yapmaktan vazgeçti.
Çalışma azmi ve sanat aşkı 80'lerin sonunda onu televizyona itti. Dullar Pansiyonu, Lüküs Hayat, Eltiler, Komşu Komşu, Bizimkiler, Yazlıkçılar gibi onlarca dizide rol aldı.
2003'te tiyatro sezonunda ise sahnedeki 50. yılını yine Cibali Karakolu ile kutladı. İlerleyen yaşına rağmen o sahneden inmedi, kimseler onu unutmadı.
7 Kocalı Hürmüz, Çalgı Çengi İkimiz filmleri ile sevilen dizilerde yer aldı. 2014 yapımı Ulan İstanbul dizisinde canlandırdığı Servet Abi karakteri ve replikleri en büyük alkışı aldı.
Sanatçı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları yapımı “Gidiş Dönüş Moskova” adlı oyunla 27 Aralık 2025'te Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde yeniden izleyici karşısına çıkmıştı.
Usta sanatçının vefatının ardından meslektaşları ve sevenleri Göktay için peş peşe taziye mesajları yayımladı.
Melek Baykal: O taraf ne şanslı... Siz oradasınız artık. Bu dünyadan bir usta geçti... Ardında kahkahalar, dostluklar ve unutulmayacak anılar bırakarak. 'Beter Ali'ye selam söyle 'Ethem'... Eminim şimdi yine aynı masadasınız. Aynı neşeyle, aynı dostlukla... Biz gelene kadar çok kahkaha atmayın. Işıklar içinde uyuyun sevgili Zihni Göktay. Bazı alkışlar hiç dinmez. Siz de o alkışların içinde yaşamaya devam edeceksiniz.
Melek Baykal, Zihni Göktay ve Özkan Uğur komedi türündeki Türk televizyon dizilerinden unutulmaz arasında yerleşen Cennet Mahallesi'nde beraber rol almışlardı.
Bu dizide Özkan Uğur "Beter Ali" Zihni Göktay "Göttingenli Ethem" Melek Baykal da "Pembe" karakterini canlandırmıştı.
Özkan Uğur, 2023 yılında 69 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
Hülya Koçyiğit: Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi, kıymetli meslektaşım Zihni Göktay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat hayatı boyunca sahneye kattığı emek, seyircisine duyduğu saygı ve unutulmaz performanslarıyla nesiller boyu hatırlanacak çok değerli bir isimdi. Türk tiyatrosunun gülen yüzlerinden, sanat dünyamızın nadide değerlerinden birini kaybetmenin hüznünü yaşıyorum. O zarafeti, nezaketi ve sanatına olan tutkusu ile daima sevgi ve saygıyla kalplerimizde ulaşamaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
Emre Kınay: Babam, ustam, hocam, canımın içi, kıymetlim... Başımı omzuna yaslayacağım tüm ustalarımı kaybettim. Zaten artık bir şeylerin çok da bir anlamı yok ya da ben öyle hissediyorum. Tam vazgeçecekken bana yazdığın mektup ömrümde aldığım el yazması son mektuptu. Duru Tiyatro, 22'nci yılına hâlâ o mektupta yazdıklarınla devam ediyor. Hoşça kal ustam, elbet bir gün buluşuruz.
Fırat Tanış: Eşsiz Zihni Göktay, emanetin bizdedir. Başta ailesinin, sevenleri ve tüm dostlarının başı sağ olsun.