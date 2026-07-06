Tiyatronun çınarı Zihni Göktay'a veda. "Beter Ali'ye selam söyle Ethem"

SİNEMAYA KEMAL SUNAL'IN TAVSİYESİYLE GİRDİ

Göktay, Lüküs Hayat'taki Rıza karakterini 28 sezon boyunca aralıksız oynadı. Kendi deyimiyle tiyatrodan ekmeğini, televizyondan da köfte parasını kazanan Göktay, sinema dünyasına Kemal Sunal'ın tavsiyesiyle girdi.

Sunal ve Göktay 1976'da Meraklı Köfteci, Tosun Paşa ve “Atla Gel Şaban" filmlerinde birlikte rol aldı.

1978'de Sevinç hanım ile evlendi. Zeynep ve Ömer adında 2 evlat sahibi oldu. Ne tiyatro sahnesinden ne sinemadan ne de seslendirme yapmaktan vazgeçti.

Çalışma azmi ve sanat aşkı 80'lerin sonunda onu televizyona itti. Dullar Pansiyonu, Lüküs Hayat, Eltiler, Komşu Komşu, Bizimkiler, Yazlıkçılar gibi onlarca dizide rol aldı.