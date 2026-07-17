Tolga Karel'den Haluk Levent'e tepki. "İnsanların içindeki o temiz duyguları aldı götürdü"

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Karel, "Allah belanı versin Haluk Levent. O paralarda fakirin, fukaranın, yetimin hakkı var. İnşallah ağırlaştırılmış müebbet alırsın. Alçak herif!" dedi.

Ünlü isim, bir sonraki paylaşımında da “Vallahi çıldıracağım yahu. Bu Ahbap nasıl bir dernek ki yatlar, katlar, özel araziler alınıyor, satılıyor, hesaplar özel şirketlere aktarılıyor. Müthiş bir skandal bu” ifadelerini kullandı.