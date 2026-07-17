Tolga Karel'den Haluk Levent'e tepki. "İnsanların içindeki o temiz duyguları aldı götürdü"
17.07.2026 09:20
Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan ve uzun yıllardır ABD'de yaşayan Tolga Karel, Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Oğuz karakteriyle şöhreti yakalayan ve uzun yıllardır ABD'de yaşayıp tır şoförlüğü yapan Tolga Karel, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
2016 oyunculuğu bıraktıktan sonra ABD'de kendine yeni bir hayat kuran eski oyuncu, zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündem olurken; son olarak Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili konuştu.
LEVENT TUTUKLANDI
Haluk Levent'e, kurucusu olduğu Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamaları yöneltildi.
emniyetteki ifadesinde kendisine yöneltilen bazı iddiaları reddeden Levent tutuklandı.
6 Şubat depremleri zamanında Ahbap Derneği'ne destek veren ünlü isimlerden bazıları pişmanlıklarını dile getirirken, Tolga Karel de Levent'e sert çıktı.
"İNŞALLAH AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALIRSIN"
Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Karel, "Allah belanı versin Haluk Levent. O paralarda fakirin, fukaranın, yetimin hakkı var. İnşallah ağırlaştırılmış müebbet alırsın. Alçak herif!" dedi.
Ünlü isim, bir sonraki paylaşımında da “Vallahi çıldıracağım yahu. Bu Ahbap nasıl bir dernek ki yatlar, katlar, özel araziler alınıyor, satılıyor, hesaplar özel şirketlere aktarılıyor. Müthiş bir skandal bu” ifadelerini kullandı.
"TOPLUMSAL ÇÜRÜMENİN TABUTA ÇAKILAN SON ÇİVİSİ"
Sosyal medya hesabından bir video da paylaşan Tolga Karel, yaşananları "Haluk Levent bence insanların içinde kalan o son umut ışığını, temizliği o temiz duyguları aldı götürdü. Toplumsal çürümenin tabuta çakılan son çivisi diyebiliriz yani" diye yorumladı.