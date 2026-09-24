Tolga Tekin ve Oya Okar Başkalarının Hayatı'nı anlattı. "Dizi hayatın kendisi"
24.09.2026 11:59
Star TV'nin yeni dizisi Başkalarının Hayatı, 26 Eylül'de başlıyor. Dizide Jale ve Haluk Korhanlı çiftine hayat veren Tolga Tekin ve Oya Okar, diziye dair konuştu.
Birbiriyle kesişen farklı hayatların tehlikeli ve sürükleyici hikâyesini konu alan ve yayınlanan tanıtımlarıyla merak uyandıran Başkalarının Hayatı, ilk bölümüyle 26 Eylül Cumartesi akşamı başlıyor.
Kadrosunda Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu’nun yer aldığı dizide; Demircioğlu’nun canlandırdığı Erim Korhanlı karakterinin anne ve babasına hayat veren usta oyuncular Tolga Tekin ve Oya Okar, diziye dair ilk izlenimlerini paylaştı.
"BÖYLE ÇATIŞMALAR GÜNÜMÜZDE DE YAŞANIYOR"
Zeki, hırslı ve azimli bir iş adamı olan Haluk Korhanlı karakterine hayat veren Tolga Tekin, Başkalarının Hayatı'nı şu sözlerle anlatıyor:
“Dizinin hikâyesi aslında hayatın kendisi diyebilirim. Alt ve üst sınıfların buluşmasının getirdiği çatışmalar günümüzde de yaşanıyor.”
"JALE, İLERLEYEN BÖLÜMLERDE HEPİMİZİ ŞAŞIRTACAK"
Dizide köklü ve varlıklı bir aileden gelen Jale Korhanlı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Oya Okar ise karakteriyle ilgili şu sözleri söylüyor:
“Jale sürprizlerle dolu, oğluna çok düşkün bir anne. Oğlu için her şeyi göze alabilecek biri. Genel olarak hikâyemizdeki bütün karakterler çok katmanlı ve her yeni bölümde başka bir katmanıyla karşılaşıyoruz. Jale, ilerleyen bölümlerde hepimizi oldukça şaşırtacak.”
Dizinin oyuncu kadrosunda ise Eylül Lize Kandemir (Hülya), Burak Berkay Akgül (Sarp), Doğa Bayram (Neslihan), Demirhan Demircioğlu (Erim), Sezin Akbaşoğulları (Mediha), Tolga Tekin (Haluk), Oya Okar (Jale), Hazar Motan (Sema), Feri Baycu (Neriman), Esra Kızıldoğan (Perihan), Ali Pınar (Yusuf), Sinem Dağ (Dila), Lorin Merhart (Mustafa), Fırat Kaymak (Cengo), Deniz Ekinci (Gülizar), Cem Baza (Hüseyin), İbrahim Şahin (Nihat), Zümra Sağdınç (Zeynep), Erkan Bektaş (Salih) ve Mehmet Aslantuğ (Fikret) yer alıyor.
Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin üstlendiği Başkalarının Hayatı, 26 Eylül Cumartesi günü saat 20.00’de Star’da.