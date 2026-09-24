Tolga Tekin ve Oya Okar Başkalarının Hayatı'nı anlattı. "Dizi hayatın kendisi"

Dizide köklü ve varlıklı bir aileden gelen Jale Korhanlı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Oya Okar ise karakteriyle ilgili şu sözleri söylüyor:

“Jale sürprizlerle dolu, oğluna çok düşkün bir anne. Oğlu için her şeyi göze alabilecek biri. Genel olarak hikâyemizdeki bütün karakterler çok katmanlı ve her yeni bölümde başka bir katmanıyla karşılaşıyoruz. Jale, ilerleyen bölümlerde hepimizi oldukça şaşırtacak.”