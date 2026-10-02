Tom Cruise'un yeni filmi Digger vizyonda. Rolleri için tanınmaz hale gelen yıldızlar

Güçlü bir petrol şirketinin yol açtığı büyük bir çevre felaketini konu eden filmde Tom Cruise, "insanlığın kurtarıcısı" olduğunu kanıtlamaya çalışan göbekli ve kel petrol milyarderi Digger Rockwell'e hayat veriyor.

64 yaşındaki Cruise'un yaklaşık 10 yıl sonra rol aldığı ilk özgün hikaye olan Digger filmi, eleştirmenleri ikiye böldü.