Tom Cruise'un yeni filmi Digger vizyonda. Rolleri için tanınmaz hale gelen yıldızlar
02.10.2026 09:19
Alejandro Gonzalez Inarritu ve Tom Cruise'u buluşturan Digger, bugün vizyona girdi. Cruise'un film için adeta tanınmaz hale gelmesi benzer değişimler geçiren yıldızları hatırlattı.
Sinema salonlarında bu hafta 10 film vizyona girdi. Vizyona giren filmler arasında Anne Hathaway'in başrolde olduğu Verity, Brad Pitt'in yeni filmi Vahşinin Kalbi'nin yanı sıra Tom Cruise'un bambaşka bir görünüme kavuştuğu Digger öne çıktı.
Yönetmen koltuğunda Alejandro Gonzalez Inarritu'nun oturduğu kara komedi filmi, yılın en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor.
Güçlü bir petrol şirketinin yol açtığı büyük bir çevre felaketini konu eden filmde Tom Cruise, "insanlığın kurtarıcısı" olduğunu kanıtlamaya çalışan göbekli ve kel petrol milyarderi Digger Rockwell'e hayat veriyor.
64 yaşındaki Cruise'un yaklaşık 10 yıl sonra rol aldığı ilk özgün hikaye olan Digger filmi, eleştirmenleri ikiye böldü.
Bazıları filmin güçlü oyuncu kadrosuna rağmen hayal kırıklığı yarattığını söylerken bazıları da özellikle Tom Cruise'un rolünün hakkını verdiğini vurguladı.
Rolü için profesyonel yaşlandırma makyajı, beyaz saçları ve protez göbeğiyle adeta tanınmaz hale gelen Tom Cruise'un bu hali canlandırdıkları karakter için değişim geçiren ünlü isimleri akıllara getirdi.
COLIN FARRELL
"The Batman" filminde The Penguin karakterini canladnıran Colin Farrell, kendisine uygulanan yüz protezleri, şişmanlatma makyajı ve saç tasarımı sayesinde tanınmaz hale gelmişti.
TILDA SWINGSTON
Suspiria filminde 82 yaşındaki erkek psikanalist Josef Klemperer'ı canlandıran oyuncu, ağır protez makyajı sayesinde bambaşka bir hale bürünmüştü.
CHRISTIAN BALE
Rol aldığı filmlerdeki karakterleri için kilo alıp vermekten çekinmeyen Christian Bale, "Vice" filmindeki haliyle en farklı haline bürünmüştü.
Filmde eski başkan yardımcısı Dick Cheney'e hayat veren oyuncu, aldığı kilolar ve yapılan profesyonel makyajla şaşırtmıştı.