Tom Holland, Zendaya ile evlendiklerini doğruladı

Hollywood’un yükselen yıldızlarından olan Tom Holland, daha önce de Zendaya ile ilişkisiyle ilgili konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hayatımda Zendaya gibi biri olduğu için şanslıyım. Ünlü olmanın ne demek olduğunu birlikte öğrendik. Mesleğimizin zor ve güzel yanlarını paylaşabiliyoruz. Seninle aynı gemide olan bir insanla romantik bir ilişki içinde olmak ilginç. Deneyimlerini ve her türlü şeyi paylaşabileceğini biliyorsun ve bu altın değerinde.”