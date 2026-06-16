Tom Holland, Zendaya ile evlendiklerini doğruladı
16.06.2026 16:43
Hollywood'un gözde çiftlerinden Zendaya ile Tom Holland, birkaç aydır gizlice evlendikleri iddialarıyla gündemden düşmüyordu. Ünlü aktör, söylentileri doğruladı.
2017'de "Spider-Man: Homecoming" setinde tanışan ve ilk görüşte birbirlerinden etkilenen Tom Holland ile Zendaya, ilişkilerini uzun süre saklamıştı. Her fırsatta arkadaş olduklarını söyleyen ikili, Temmuz 2021’de aşklarını ilan etmişti.
Son aylarda gizlice evlendikleri iddialarıyla gündeme gelen çiftten 30 yaşındaki Tom Holland, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Esquire dergisine konuşan ünlü aktör, Zendaya ile evlendiğini doğruladı ve “Hayatımın aşkını buldum, hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım” dedi.
"HEPSİ ORADAYDI"
Yapay zeka ile hayranları tarafından oluşturulan düğün fotoğrafları ve aile üyelerinin bu konuyla ilgili tepki gösterip göstermediğine dair konuşan Holland, "Hayır çünkü hepsi oradaydı" yanıtını verdi.
ZENDAYA'NIN STİLİSTİ “DÜĞÜNÜ KAÇIRDINIZ” DEMİŞTİ
Öte yandan uzun yıllardır Zendaya'nın stilisti olan Law Roach, aylar önce Oyuncu Ödülleri'nde ünlü çiftin evlendiğini söylemiş ve "Düğün çoktan oldu. Kaçırdınız!" demişti.
Zendaya ve Tom Holland konuyla ilgili sessizliklerini korusa da Örümcek Adam serisinin yıldızı son röportajında gizli düğünü doğrulamış oldu.
"İLİŞKİMİZ ALTIN DEĞERİNDE" DEMİŞTİ
Hollywood’un yükselen yıldızlarından olan Tom Holland, daha önce de Zendaya ile ilişkisiyle ilgili konuşmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“Hayatımda Zendaya gibi biri olduğu için şanslıyım. Ünlü olmanın ne demek olduğunu birlikte öğrendik. Mesleğimizin zor ve güzel yanlarını paylaşabiliyoruz. Seninle aynı gemide olan bir insanla romantik bir ilişki içinde olmak ilginç. Deneyimlerini ve her türlü şeyi paylaşabileceğini biliyorsun ve bu altın değerinde.”