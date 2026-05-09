Topkapı Sarayı'nın hareminde yeni bölüm. Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı ziyarete açıldı
09.05.2026 14:39
Topkapı Sarayı’ndaki harem bölümünde yıllardır kapalı durumdaki bir alan daha ziyarete açıldı. Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı adındaki bölüm, pek çok yeni tarihi bilginin de ortaya çıkmasını sağladı. Haber: Sinan Kunter
Topkapı Sarayı'nın harem dairesindeki Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı adlı bölüm Milli Saraylar Başkanlığı’nın yürüttüğü 6 yıllık çalışma sonrası ilk kez ziyarete açıldı.
Yeni açılan bölüm Osmanlı Sarayı’ndaki kadınların hayatı hakkında önemli bilgiler içeriyor.
Milli Saraylar Bakanı Dr. Yasin Yıldız, NTV'ye yaptığı açıklamada bu bölümü haremin kalbi olarak nitelendirdi.
Kadınefendiler dairelerinin padişahın eşleri ve cariyeleri tarafından kullanıldığını dile getiren Yıldız, "Kendilerinin koğuşları, yaşam alanları, çamaşırhaneleri, kilerleri, mutfakları ve birbirinden farklı anlar bir arada bulunuyor." dedi.
SERGİ DE AÇILDI
Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı bölümünde sergilenen eserler de yıllardır Topkapı Sarayı depolarında muhafaza ediliyordu.
Yıldız, ayrıca 750 koleksiyon parçasının da sergiye açıldığını dile getirdi.
ZİYARET SAATLERİ
Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı, Topkapı Sarayı'nın kapalı olduğu salı günleri dışında her gün 09.00-17.30 saatlerinde, mevcut ziyaret düzeni kapsamında ek ücret alınmaksızın gezilebilecek.
KADINEFENDİLER VE CARİYER TAŞLIĞI
Topkapı Sarayı'nın harem bölümü, yapısal olarak haremde yaşayanlar ve hareme hizmet edenler olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Hareme hizmet eden erkek görevliler karaağalar, kadın görevliler ise cariye olarak tanımlanıyor.
Cariyeler, harem düzeninin ikinci halkasında yer alıyor. Bu yapı içinde konumlanan Cariyeler Taşlığı, haremde gündelik hayatın sürdüğü merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.
"Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı", üç kadınefendi dairesi, cariyeler koğuşu, çamaşırhane, mutfak, kiler, hamam, kahve ocağı ve yardımcı birimlerden oluşan çok katmanlı bir yapıya sahip.
Gündelik hayatın sürdüğü bu merkezde cariyeler, dil ve din eğitiminin yanı sıra adab-ı muaşeret, el sanatları ve hizmet alanlarında yetiştirilir, aynı zamanda dinlenme ve eğlenme imkanı bulurdu. Bu süreçte saray hiyerarşisi içinde ilerleyerek farklı statülere ulaşırlardı.
Cariyeler Taşlığı'nın çevresine yerleştirilen küçük odalar, dar revaklar ve ortak kullanım alanları, hem mahremiyeti koruyan hem de gözetim ve kontrolü mümkün kılan bir düzen oluşturuyor.
Mekanlardaki süsleme unsurları, özellikle çiniler ve revzenler, saray içindeki statü farklılıklarını yansıtan önemli göstergeler arasında yer alıyor.