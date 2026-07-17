Topkapı Sarayı'nın Şerbethane bölümü açıldı. Artık 174 değil 452 eser sergileniyor
17.07.2026 15:18
Topkapı Sarayı Matbah-ı Amire yapıları içinde yer alan Şerbethane, restorasyon ve yeni teşhir düzenlemesinin ardından ziyarete açıldı.
Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nda, Osmanlı saray mutfağının özel bölümlerinden Şerbethane, yenilenen yüzüyle ziyarete açıldı.
Matbah-ı Amire yapıları içinde konumlanan bölüm, restorasyon ve teşhir düzenlemesiyle müze işlevi güçlendirilmiş bir rota olarak hazırlandı.
2010 yılında kapsamlı restorasyondan geçirilen Matbah-ı Amire yapıları yaklaşık 15 yıllık kullanım sürecinin ardından müze işlevinin güncel ihtiyaçlarına göre yeniden ele alındı. 2025 yılında yoğunlaşan uygulamalar, 2026'da küratöryel düzenleme, koleksiyon seçkisi ve yerleştirme çalışmalarıyla tamamlandı.
ESER SAYISI İKİ BUÇUK KATINI AŞTI
174 parça eser sergilenen Şerbethane'de restorasyon sonrası eser sayısı 452'ye çıkarıldı. Genişleyen seçki, Şerbethane'nin saray mutfağındaki yerini daha kapsamlı bir çerçevede izlenebilir hale getirdi.
SARAYIN TATLI, ŞERBET VE MACUN MERKEZİYDİ
Osmanlı Sarayı'nda Helvahane'nin bir bölümü olarak hizmet veren Şerbethane'de başta padişah olmak üzere Harem ve saray halkı için baklava gibi hamur tatlıları, çeşitli helvalar, şekerlemeler ve şerbetler hazırlanıyordu.
Şerbethane aynı zamanda hekimbaşı denetiminde ilaç, macun ve esansların hazırlandığı üretim alanıydı. Bu yönüyle bölüm, saray mutfağının ikram geleneği kadar şifa ve koku kültürüyle de ilişkiliydi.
"BURADAKİ ESERLER DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDA ÖZEL OLARAK ÜRETİLMİŞTİR"
Yapılan tadilat çalışması hakkında bilgi veren Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, “Topkapı Sarayı, matbahane içerisinde yer alan ve helvahanenin bir bölümü olan şerbethanenin restorasyonu yaklaşık 9 ay süren restorasyonunu bugün itibariyle tamamladık ve bunu yaparken elbette vitrinlerimizi artırdık, eser sayımızı da artırdık" dedi.
Eser restorasyonlarının da tamamlandığını söyleyen Kocaman, “Restorasyonumuz bilim kurulu tarafından hazırlanan proje onaylı olarak başlatılıp özellikle tavan ve zeminlerdeki bozulmalar göz önünde bulunduruldu ve 9 ay sürdü” ifadelerini kullandı.
“Burada yer alan eserler ağırlıklı olarak 14'üncü yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar dünyanın dört bir tarafında özel olarak imal edilmiştir” diyen Kocaman, “Çin porseleninden Avrupa porselenine ayrıca altın, tombak, cam, gümüş gibi metallerden oluşan eserleri de burada biz sergiliyoruz” şeklinde konuştu.
SALI GÜNLERİ DIŞINDA HER GÜN ZİYARETE AÇIK
Sarayda sergilenen eserlerin tamamının dönemin eserleri olduğunu söyleyen Kocaman, “Ve bu eserler mutfaklarda sergilendiği gibi yeni açılacak olan porselen müzemizde de sergilenecektir. Buradaki eserler ağırlıklı olarak hünkara has veya saray çalışanlarına has olduğu için tamamı özel üretimdir” dedi.
Kocaman, sözlerine “Burada hekimbaşı tarafından macun, ilaç, esans gibi şeyler de burada üretilerek saraya sunulurdu. Bunun yanında yine Muharrem ayında aşure ki burada aşurelikler var, yine Nevruz ayında Nevruziye dediğimiz, o güne özel üretilmiş eserler de sergilenmektedir” diye devam etti.
Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusunda yer alan Matbah-ı Amire güzergahında konumlanan Şerbethane, sarayın kapalı olduğu salı dışında haftanın her günü 09.00 - 17.30 saatleri arasında gezilebilecek.