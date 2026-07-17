Topkapı Sarayı'nın Şerbethane bölümü açıldı. Artık 174 değil 452 eser sergileniyor

Osmanlı Sarayı'nda Helvahane'nin bir bölümü olarak hizmet veren Şerbethane'de başta padişah olmak üzere Harem ve saray halkı için baklava gibi hamur tatlıları, çeşitli helvalar, şekerlemeler ve şerbetler hazırlanıyordu.

Şerbethane aynı zamanda hekimbaşı denetiminde ilaç, macun ve esansların hazırlandığı üretim alanıydı. Bu yönüyle bölüm, saray mutfağının ikram geleneği kadar şifa ve koku kültürüyle de ilişkiliydi.