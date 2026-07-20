Toprağı kara saban ve atla sürdü, traktörü ekmek kapısı oldu. Artık kiracısı olduğu tarlanın sahibi

İşleri bittikten sonra traktörüne bakarak keyif kahvesi içen ve traktöründen vazgeçemediğini anlatan Demir, “Eskiden iş çok daha zordu ama çalışmaktan hiç vazgeçmedim. Çalıştım, kazandım, paramı biriktirdim. Sonra bu traktörü aldım. O gün benim için yeni bir hayat başladı. Daha çok çalıştım, daha çok iş yaptım” dedi.