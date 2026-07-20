Toprağı kara saban ve atla sürdü, traktörü ekmek kapısı oldu. Artık kiracısı olduğu tarlanın sahibi
20.07.2026 11:00
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Hasan Demir, 50 yıldır aynı traktörü kullanıyor. İlerleyen yaşına rağmen çiftçilik yapan Demir, traktöründen vazgeçemiyor.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Harran Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Hasan Demir, ilkokulu üçüncü sınıfta bıraktıktan sonra tarım arazilerinde işçi olarak çalışmaya başladı. Ardından tarla kiralayan Demir, o yıllarda teknolojinin yaygın olmaması nedeniyle toprağı kara saban ve atlarla sürdü.
50 sene önce biriktirdiği 2 bin 500 lira ile 1973 model ikinci el traktör satın alan Demir, sonrasında da kiracısı olduğu 300 dönüm tarlayı satın alarak sekiz çocuğunu büyüttü.
İlerleyen yaşına rağmen mesleğinden vazgeçmeyen Demir, tarlasından her döndüğünde traktörünü yıkayıp, temizlediğini dile getirdi.
"ÇALIŞMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEDİM"
İşleri bittikten sonra traktörüne bakarak keyif kahvesi içen ve traktöründen vazgeçemediğini anlatan Demir, “Eskiden iş çok daha zordu ama çalışmaktan hiç vazgeçmedim. Çalıştım, kazandım, paramı biriktirdim. Sonra bu traktörü aldım. O gün benim için yeni bir hayat başladı. Daha çok çalıştım, daha çok iş yaptım” dedi.
"BU TRAKTÖR BANA EKMEK KAPISI OLDU"
“Eskiden başkasının tarlasını sürüyordum” diyen Demir, Bu traktör sayesinde kazandım, çalıştığım tarlayı sahibinden satın aldım. Bugün o tarlanın sahibi olarak yine aynı traktörle toprağımı işliyorum" ifadelerini kullandı.
Gününün büyük bir bölümünü tarlada geçirdiğini söyleyen Demir, "Toprak benim için bir yaşam biçimi. 50 yıldır aynı traktöre biniyorum. Hanımım vefat etti, yeni biriyle evlendim ama traktörü değiştirmedim. Bu traktör bana ekmek kapısı oldu, hayatımı değiştirdi" diye konuştu.