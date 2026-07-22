Topu 400 liraya satılan dondurmaya tepkiler bitmiyor. "Altın suyu koysa da olmaz"
22.07.2026 11:44
Bodrum'da Yalıkavak Marina'daki bir işletmede bir top dondurmanın 400 liraya satılması gündemden düşmüyor. Kilis'teki 30 yıllık dondurmacı da bu fiyata tepki gösterdi.
Bodrum Yalıkavak Marina'da yer alan bir işletmede bir top dondurmanın 400 liraya satılması sosyal medyada gündem oldu. Videonun ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçerken, Kilis'te 30 yıllık dondurma ustası Burhan Temur da tepkisiz kalamadı.
Kilis'te 30 yıldır dondurmacılık yapan Burhan Temur, kilosu 400 lira olan dondurmanın bir topunu 10 liradan sattıklarını belirtti.
Dondurmacılığı babadan oğula sürdürdüklerini söyleyen Temur, esleğin üçüncü kuşak temsilcisi olduğunu belirtti.
"BİR TOP DONDURMA FİYATI 100 TL'Yİ GEÇMEMELİ"
bir top dondurmanın 400 lira olamayacağını ifade eden Temur, “Bu dönemde dünyanın hiçbir yerinde bir top dondurma 400 lira etmez. Keçi sütünü her gün köyden getiriyoruz. Salep doğal, şeker doğal, kullandığımız meyvelerin tamamı doğal. Dondurmanın öyle aşırı pahalı malzemeleri yok” dedi.
“Altın suyu da koysa 400 lira etmez” diyen Temur, Büyükşehirlerde kira ve giderler fazla olabilir; 50 lira olur, 100 lira olur ama bir top dondurmanın fiyatı 100 lirayı geçmemeli" diye konuştu.
Öte yandan vatandaşlar da Kilis'te dondurma fiyatlarının uygun olduğunu belirterek, 400 liraya bir kilogramdan fazla dondurma alınabildiğini ve kentte fiyatların genel olarak bu seviyelerde olduğunu ifade etti.