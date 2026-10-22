Troya'da bir ilk yaşandı. 160 yıllık kazı tarihinde heyecanlandıran keşif

Troya'da 160 yılı aşkın kazı tarihinde ilk müzik aleti bulundu. Önemli keşfe ilişkin açıklama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi.

Ersoy, Troya'nın binlerce yıllık kültür ve sanat tarihine iki yeni keşifle katkı sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın izin ve destekleriyle Geleceğe Miras Projemiz kapsamında sürdürdüğümüz 2026 yılı kazılarında, yaklaşık 2 bin 800 yıllık kemik flüt ile 4 bin 500 yıllık insan biçimli bir idol başını gün ışığına çıkardık. Arkaik döneme ait kemik flüt, 160 yılı aşkın Troya kazıları tarihinde bugüne kadar bulunan ilk ve tek müzik aleti. Bu keşifle, Troya'daki müzik kültürüne ilişkin doğrudan bir arkeolojik kanıta ulaştık. Troya II kent kapısı çevresinde bulunan idol başıyla da erken Tunç Çağı'nın sembolik dünyasını ve Batı Anadolu'daki kültürel etkileşimleri anlamamıza katkı sağlayacak yeni bir eseri günümüze kazandırdık."

Troya'nın farklı dönemlerini belgeleyen bu buluntuları bilimsel yöntemlerle araştırarak korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceklerini bildiren Ersoy, kazı ekibine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ve çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür etti.