Trump'a Ankara'da anlamlı karşılama
07.07.2026 16:38
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninde 16 Türk devletini temsil eden askerler dikkat çekti.
Ankara, NATO tarihinin en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye geldi.
Trump'ı taşıyan uçak saat 13.50'de Ankara Havalimanı'na indi. Donald Trump'ı burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı.
İKİ ÜLKENİN MİLLİ MARŞLARI ÇALINDI
Ardından Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı. Trump'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Trump'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı.
TÖRENDE 16 TÜRK DEVLETİ DE TEMSİL EDİLDİ
Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerleri ile mehteran takımı ve yeniçeri kıyafetli askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
MUHAFIZ ALAYI TÖREN KITASI'NI TÜRKÇE SELAMLADI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı törende; ABD Başkanı Trump, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
İŞTE TARİHTEKİ 16 TÜRK DEVLETİ
Karşılama töreni sırasında merdivenlerde bekleyen askerler ise dikkat çekti. Askerler, Türkiye Cumhuriyeti'nden önce kurulan 16 Türk devletini temsil ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda da yer alan 16 devletin tarihi, Teoman'ın M.Ö. 220'de kurduğu Büyük Hun İmparatorluğu ile başlıyor ve 1922'de sona eren Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanıyor.
Bu devletler ise kuruluş sırasıyla şöyle:
Büyük Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu Göktürk Kağanlığı, Avar Kağanlığı, Hazar Kağanlığı Uygur Kağanlığı, Karahanlı Devleti, Gazne Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Harezmşahlar Devleti, Altın Ordu Devleti, Timur İmparatorluğu, Babür İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu