Trump'a Ankara'da anlamlı karşılama

Karşılama töreni sırasında merdivenlerde bekleyen askerler ise dikkat çekti. Askerler, Türkiye Cumhuriyeti'nden önce kurulan 16 Türk devletini temsil ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Forsu'nda da yer alan 16 devletin tarihi, Teoman'ın M.Ö. 220'de kurduğu Büyük Hun İmparatorluğu ile başlıyor ve 1922'de sona eren Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanıyor.

Bu devletler ise kuruluş sırasıyla şöyle:

Büyük Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu Göktürk Kağanlığı, Avar Kağanlığı, Hazar Kağanlığı Uygur Kağanlığı, Karahanlı Devleti, Gazne Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Harezmşahlar Devleti, Altın Ordu Devleti, Timur İmparatorluğu, Babür İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu