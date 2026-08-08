Trump'ın şakası ünlü çifti ayırdı

İlişkideki sorunların, Hughes ve ABD Erkek Buz Hokeyi Takımı'nın İtalya'daki Olimpiyat zaferinden sonra yaşanan siyasi tartışma sırasında derinleştiği iddia edildi.

Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda ABD, Kanada karşısında uzatmalarda galibiyete ulaşırken maçın kazandıran golünü Hughes attı. Altın madalyayı kazanan takım daha sonra FBI Direktörü Kash Patel'in de bulunduğu ortamda Trump'tan bir telefon aldı.

Trump, oyuncuları Birliğin Durumu konuşmasına davet ederken kadın hokey takımıyla ilgili de şu şakayı yaptı:

"Size şunu söylemeliyim, kadınları da getirmemiz gerekecek; bunu biliyorsunuz. İnanın bana, yoksa muhtemelen azledilirdim, tamam mı?"

Hughes'ın bu sözler üzerine takım arkadaşlarıyla birlikte güldüğü görüldü.

Görüntüler sosyal medyada ve basında tartışma yarattı. Birden fazla ana akım medya kuruluşu, erkek takımını hem Trump'ın şakasına gülmeleri hem de Beyaz Saray ile Birliğin Durumu konuşmasını ziyaret etmeleri nedeniyle eleştiren görüş yazıları yayımladı.

Oyuncular daha sonra kadın takımıyla aralarının iyi olduğunu belirterek özür diledi. Ancak tartışmanın etkisi Hughes'la sınırlı kalmadı.

McRae hakkında da sevgilisi nedeniyle Trump ve MAGA hareketini desteklediği yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.

McRae, Variety'ye verdiği röportajda bu siyasi yakıştırmalara doğrudan bir parti veya isim üzerinden cevap vermek yerine desteklediği kuruluşları işaret etti.

"Ben söylemek istediğimi desteklediğim kuruluşlar ve turnemde oluşturduğum ortam aracılığıyla söylemeyi seviyorum" diyen McRae, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl bir insan olduğumun ve neleri desteklediğimin oldukça açık olduğunu düşünüyorum. Hayranlarımın da enerjimi yönelttiğim şeylerden bunu görebilmesini umuyorum."

Variety, McRae'nin geçen yıl TikTok'ta "Little Miss Possessive" yazılı bir sweatshirt tanıttığını, satış gelirlerinin Global Fund for Women ile LGBTQ+ gençlere yönelik intiharı önleme çalışmaları yürüten The Trevor Project'e aktarılacağını duyurduğunu da aktardı.