Zeytinin barış, dostluk ve paylaşım demek olduğunu hatırlatan Özay, “Zeytin ağaçları internet ağı gibidir. Köklerinden hepsi birbirine bağlıdır. Canan Karatay'ın açıklamalarına bakıyorsunuz, rahmetli İlber Ortaylı'nın açıklamalarına bakıyorsunuz: zeytin ve zeytinyağı için çok önemli bilgiler veriyorlar. Hem sağlık açısından hem de ülkenin değeri açısından. Yani geleceğin altını zeytin ve zeytinyağı olarak gösteriliyor. Şimdi hal böyleyken zeytin ağaçlarımız kesiliyor, dünyada zeytin üretiminde ilk 5 içerisinde yer almamıza rağmen dışarıdan zeytin alıyoruz. Hem kalite bakımından hem rekolte bakımından, toprağımız bu kadar bereketliyken biz neden hak ettiğimiz değeri görmüyoruz.” dedi.

Şu anda herkesin zeytin yağını sıktırmak için sıra beklediğini vurgulayan Tuğba Özay, şöyle konuştu:

“Ama bunun tenekesi, etiketi, kapağı, yevmiyesi hepsi para. Geçen sene zeytinyağı fiyatı 350-400'lere çıkmışken, bu sene 200-250'lere müşteri aranıyor. Allah aşkına küçük bir kreme binlerce lira verirken, küçük bir parfüme 40-50 bin liraları verirken zeytinyağına gelince pahalı diyorsunuz. Bu üretici ne yapar, nasıl emek çeker, ne ile geçinir hiç düşündünüz mü? Tarımı üretimi destekleyeceksiniz ki sürekliliği olacak. Sürdürülebilir tarımdan bahsediyoruz, doğadan bahsediyoruz."

Üreticinin hak ettiği değeri görmek istediğini söyleyen Özay, "Zeytinyağının değeri 100 lira 200 lira 300 lira olmaması lazım. Kıyasladığınız zaman beş litrelik bir zeytinyağı şu kadar şişe bir parfümün yanında fiyat olarak bu kadarcık kalıyorsa bunun bence tekrar oturulup bir düşünülmesi tartışılması ve doğru bir sonuca üreticinin de mutlu edileceği sonuca ulaşılması gerek diye düşünüyorum." dedi.