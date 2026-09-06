Tülütabaklar sokağa indi. Dana derisini giyip, at kılından bıyık taktılar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından meydanı dolduranların coşkuya alkışla eşlik ettiği kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi Halkoyunları Ekibinin gösterisi ile devam etti. Manisa Turgutlu Sadrazam Oğuzhan Mehteran Takımı tarafından gerçekleştirilen gösteri ilgiyle izlendi. Kurtuluşun 104’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programının son bölümünde gerçekleşen Geçit Töreni, protokol ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşların bayraklar ve alkışlarla eşlik ettiği geçitte; gaziler, izci ve sporcu öğrenciler de yer aldı.