Tuncel Kurtiz'in mezarının son halini Nail Kırmızıgül paylaştı. "Türbeye dönüştürmüşler"

Mezardan bir video paylaşan Nail Kırımızıgül, “Gördüğüm manzara beni biraz üzdü. Çünkü Kurtiz'in mezarı bir tür seküler türbesine dönüştürmüşler. Çaput bağlamışlar, taşların üzerine adlarını, Kurtiz'in oynadığı dizilerden replikler yazmışlar” dedi.

Oyuncu, sözlerine “Tuncel Kurtiz hayatı boyunca aydınlık, çağdaş, laik ve sekülerdi. Eminim öldükten sonra mezarına bunları yapacağınızı bilseydi vasiyetine bunu da eklerdi. 'Yapmayın' derdi” diye devam etti.