Tuncel Kurtiz'in mezarının son halini Nail Kırmızıgül paylaştı. "Türbeye dönüştürmüşler"
22.07.2026 14:46
2013 yılında aramızdan ayrılan Tuncel Kurtiz'in mezarının son hali gündem oldu. Mezarı ziyarete giden oyuncu Nail Kırmızıgül, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
Kariyeri boyunca birçok projede rol alan ve Ezel dizisindeki “Ramiz Dayı” karakteriyle hafızalarda yer eden Tuncel Kurtiz, 2013 yılında hayatını kaybetti. Hayatı boyunca gösterişten uzak ve doğa ile iç içe yaşayan Kurtiz, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
Oyuncu Nail Kırmızıgül ise merhum usta oyuncunun mezarını ziyaret etti. Kırmızıgül, gördükleri karşısında şaşırırken; Kurtiz'in mezarına yazılan yazılar, bağlanan çaputlar dikkat çekti.
"BUNU YAPACAĞINIZA BİLSEYDİ VASİYETİNE EKLERDİ"
Mezardan bir video paylaşan Nail Kırımızıgül, “Gördüğüm manzara beni biraz üzdü. Çünkü Kurtiz'in mezarı bir tür seküler türbesine dönüştürmüşler. Çaput bağlamışlar, taşların üzerine adlarını, Kurtiz'in oynadığı dizilerden replikler yazmışlar” dedi.
Oyuncu, sözlerine “Tuncel Kurtiz hayatı boyunca aydınlık, çağdaş, laik ve sekülerdi. Eminim öldükten sonra mezarına bunları yapacağınızı bilseydi vasiyetine bunu da eklerdi. 'Yapmayın' derdi” diye devam etti.
BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI
Tam adı Tuncel Tayanç Kurtiz olan Tuncel Kurtiz, 1936'da İzmit'te dünyaya geldi. Üniversitede hukuk, İngiliz filolojisi, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde eğitim gören Kurtiz, hiçbirini tamamlayamadan üniversiteden ayrıldı.
1958'de Haldun Dormen Tiyatrosu'nda başladığı oyunculuk serüvenine, Orhan Günşiray'ın yönettiği 1964 yapımı "Şeytanın Uşakları" filmiyle sinemada devam eden usta isim, kariyeri boyunca yüzlerce yapımda rol aldı. Kurtiz, hayatı boyunca gösterişten uzak ve doğa ile iç içe yaşamayı tercih etti.
Hayatının son yıllarında "Ezel" dizisinde oynadığı "Ramiz Dayı" ve "Muhteşem Yüzyıl"daki "Ebussuud Efendi" karakterleriyle hayran kitlesini artırdı. Menend Kurtiz ile evliliğinden Aslı ve Mirza adlı iki çocuğu dünyaya gelen Kurtiz, 27 Eylül 2013'te İstanbul Etiler'deki evinde düşerek hayatını kaybetti.