Türk dünyasının yıldızları Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşacak

Cumhuriyet Bayramı'nda ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanlarının onuruna özel bir konser düzenlenecek. Bu davetli programda Dimash Qudaibergen kendi müzik topluluğuyla sahne alacak.

Cumhuriyet'in 103'üncü yılında Türk dünyasının seçkin sanatçılarını Başkent'te bir araya getirecek bu konserler, Türk devletleri arasındaki köklü kardeşliğin ve ortak kültürel mirasın müziğin evrensel diliyle dünyaya duyurulmasına vesile olacak.