Türk yıldızlar Cannes Film Festivali'nde: Hande Erçel, Demet Özdemir ve Sümeyye Aydoğan'ın şıklık yarışı
13.05.2026 23:24
Son Güncelleme: 14.05.2026 00:09
Cannes Film Festivali'ne Türk yıldızlar damga vurdu. Kırmızı halıda yürüyen Hande Erçel, Demet Özdemir gibi ünlü isimler şıklıklarıyla kendilerine hayran bıraktı.
Bu yıl 79'uncu kez kapılarını açan Cannes Film Festivali tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl bağımsız filmlerin öne çıktığı festivale, her yıl olduğu gibi 2026'da da birçok Türk yıldız katıldı. Bugün Cannes kırmızı halısında Hande Erçel, Demet Özdemir, Gülsim Ali, Sümeyye Aydoğan ve Melisa Aslı Pamuk boy gösterdi. Ünlü oyuncular, güzellikleriyle dünyayı kendilerine hayran bıraktı. İşte ünlü oyuncuların Cannes kırmızı halı görünümleri…
HANDE ERÇEL
Son yıllarda stili ve uluslararası birçok etkinliğe katılmasıyla da gündem olan Hande Erçel, üçüncü kez Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Dünyaca ünlü bir mücevher markasının elçisi olan Erçel, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Uzun süredir birlikte çalıştığı stilisti İnan Kırdemir ile yollarını ayırdıktan sonra Cannes'da ne giyeceği merak konusu olan Hande Erçel, üzerine tam oturan altın rengi elbisesi, rekli mücevheri, doğal makyajı ve açık saçlarıyla çok beğenildi.
Ünlü model Izabel Goulart'ın stilisti olan Danielle Goldberg ile çalışmaya başlayan Erçel'in stiline takipçilerinden yorum yağdı.
Üçüncü kez Cannes kırmızı halısında yürüyen Erçel'e “Çok güzel temsil ediyor bizi”, “Dünya güzeli”, “Şu güzelliğe, asalete bakın”, “Kırmızı halının en iyisi” gibi yorumlar geldi.
DEMET ÖZDEMİR
Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan ve başrol oynadığı “Eşref Rüya” ile adından söz ettiren Demet Özdemir, seçtiği projeler ve katıldığı etkinliklerle yurt dışında da popülerliğini arttırdı. “Erkenci Kuş” dizisiyle şöhreti yakalayan “Doğduğun Ev Kaderindir, ”Adım Farah" ve “Aşk Taktikleri” gibi projelerde rol alan Özdemir, 79. Cannes Film Festivali'ne katıldı.
Cannes'a katılan Türk ünlüler arasında yer alan Demet Özdemir, yüzü olduğu markanın kendisi için özel hazırladığı beyaz elbisesiyle dikkat çekti.
Kırmızı halı tercihini zarif, beyaz bir elbiseden yana kullanan Özdemir'in stili takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları Özdemir'e “Kuğu gibi”, “Adeta parlıyor,” Çok güzel olmuş" gibi yorumlarla övgüler yağdırdı.
SÜMEYYE AYDOĞAN
Bir süredir kadrosunda yer aldığı “Yeraltı” dizisiyle adından söz ettiren Sümeyye Aydoğan, marka elçisi olduğu global bir mücevher markasının davetlisi olarak Cannes Film Festivali'ne katıldı. 27 yaşındaki ünlü oyuncu, festival için kırmızı bir elbise giymeyi tercih etti.
Doğal güzelliği ile adından söz ettiren Aydoğan'ın Cannes tercihi sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi. Stillerin öne çıktığı Cannes kırmızı halısında ünlü ismin kombini sıradan bulundu. Kullanıcılar, Sümeyye Aydoğan'ın kırmızı halı stiline “Sıradan, dümdüz”, “Sıkıcı”, “Yaşından olgun görünmüş” gibi yorumlar yaptı.
GÜLSİM ALİ
“Gönül Dağı” dizisiyle şöhreti yakalayan Gülsim Ali de Cannes Film Festivali'ne konuk olan Türk oyuncular arasında yerini aldı. Bugün kırmızı halıda boy gösteren 31 yaşındaki ünlü oyuncu, tercih ettiği elbiseyle takipçilerini ikiye böldü. Kimileri kendisi için özel olarak tasarlanan bir elbise giyen Gülsim Ali'nin sadeliğini beğenirken kimileri de tarzını Cannes için iddiasız buldu.
MELİSA ASLI PAMUK
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve 2024 yılında futbolcu Yusuf Yazıcı ile dünyaevine giren 2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk da Cannes Film Festivali'ne katıldı. Kırmızı halı için koyu yeşil balık formlu straplez elbisesi tercih eden Pamuk, verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.