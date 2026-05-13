Türk yıldızlar Cannes Film Festivali'nde: Hande Erçel, Demet Özdemir ve Sümeyye Aydoğan'ın şıklık yarışı

Son yıllarda stili ve uluslararası birçok etkinliğe katılmasıyla da gündem olan Hande Erçel, üçüncü kez Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi. Dünyaca ünlü bir mücevher markasının elçisi olan Erçel, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Uzun süredir birlikte çalıştığı stilisti İnan Kırdemir ile yollarını ayırdıktan sonra Cannes'da ne giyeceği merak konusu olan Hande Erçel, üzerine tam oturan altın rengi elbisesi, rekli mücevheri, doğal makyajı ve açık saçlarıyla çok beğenildi.

Ünlü model Izabel Goulart'ın stilisti olan Danielle Goldberg ile çalışmaya başlayan Erçel'in stiline takipçilerinden yorum yağdı.

Üçüncü kez Cannes kırmızı halısında yürüyen Erçel'e “Çok güzel temsil ediyor bizi”, “Dünya güzeli”, “Şu güzelliğe, asalete bakın”, “Kırmızı halının en iyisi” gibi yorumlar geldi.