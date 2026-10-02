Türk yıldızlar Paris Moda Haftası'nda. Sümeyye Aydoğan ile Ester Exposito bir arada

Yeraltı dizisiyle adından söz ettiren Sümeyye Aydoğan da marka elçisi olduğu mücevher markasının defilesi için Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Oyuncu, defilede Elite dizisinin yıldızı Ester Exposito ile bir araya geldi.

İkilinin fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken, “Sümeyye bunu nasıl başardı?”, “Ester'i gölgede bırakmış”, “Sümeyye'nin aurası çok daha fazla”, “Harikasın Sümeyye”, “Ester sönük kalmış” gibi yorumlar yapıldı.