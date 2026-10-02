Türk yıldızlar Paris Moda Haftası'nda. Sümeyye Aydoğan ile Ester Exposito bir arada
02.10.2026 12:17
Son Güncelleme: 02.10.2026 12:25
Paris Moda Haftası sürerken, Türk yıldızlar güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir'in ardından Sümeyye Aydoğan da Ester Exposito ile verdiği pozla gündem oldu.
28 Eylül'de başlayan Paris Moda Haftası tüm hızıyla devam ediyor. 6 Ekim'e kadar sürecek etkinlikte boy gösteren Türk kadınları güzellikleriyle adlarından söz ettiriyor.
Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir ve Aslıhan Malbora'nın ardından Sümeyye Aydoğan da Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defileye konuk oldu.
SERENAY SARIKAYA
Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu kozmetik markasının davetiyle Paris'e gitti. Oyuncu, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede Kendall Jenner, Cara Delevingne, Jane Fonda, Eva Longoria gibi isimlerle birlikte yürüdü. Enerjisiyle dikkat çeken Sarıkaya, ertesi gün de dünyaca ünlü bir markanın defilesine konuk olarak katıldı.
DEMET ÖZDEMİR
Kısacık kestirdiği saçlarıyla hayranlarından tam not alan Demet Özdemir, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen dünyaca ünlü bir markanın defilesine konuk oldu. Arkası yere kadar uzanan bol kesim süet bir gömlek ve koyu renk bir kot pantolon giyen Özdemir, kombinini altın renkli halka küpeler ve büyük siyah çantayla tamamladı.
SÜMEYYE AYDOĞAN
Yeraltı dizisiyle adından söz ettiren Sümeyye Aydoğan da marka elçisi olduğu mücevher markasının defilesi için Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi. Oyuncu, defilede Elite dizisinin yıldızı Ester Exposito ile bir araya geldi.
İkilinin fotoğrafı sosyal medyada gündem olurken, “Sümeyye bunu nasıl başardı?”, “Ester'i gölgede bırakmış”, “Sümeyye'nin aurası çok daha fazla”, “Harikasın Sümeyye”, “Ester sönük kalmış” gibi yorumlar yapıldı.
ASLIHAN MALBORA
Son dönemde Çağatay Ulusoy ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Aslıhan Malbora, bir markanın davetlisi olarak Paris’e gitti ve Paris Moda Haftası'na katıldı.
Maskülen bir kombin yapan Malbora, Paris'te verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun fotoğrafları büyük ilgi gördü.