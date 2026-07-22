Türkan Şoray'dan Kadir İnanır cevabı. "Onu hiçbir zaman unutmayacağız"

Öte yandan Türkan Şoray, Kadir İnanır 'ın vefatı sonrası yaptığı paylaşımda "Sevgili Kadir; Günlerdir umutla ,gelecek sağlık haberini beklerken, ne yazık ki acı haberin geldi,inanmak istemedim… Sen,bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam… Ne anlar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde… Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça, sen hep var olacaksın ve de Alyazmalı’nın kalbinde…" ifadelerini kullanmış ve eski partnerine veda etmişti.