Türkan Şoray'dan Kadir İnanır cevabı. "Onu hiçbir zaman unutmayacağız"
22.07.2026 17:19
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, bugün bir sergiye katıldı. Şoray, kısa süre önce kaybettiğimiz Kadir İnanır ile ilgili soruyla duygusal anlar yaşadı.
Yeşilçam'ın sert bakışlı, selvi boylu jönü Kadir İnanır, 26 Haziran Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.
Türkan Şoray da kariyeri boyunca birçok filmde birlikte rol aldığı Kadir İnanır'ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşadı. Bugün “Hatıralar Bahçesinde Buluşma” adlı sergiye katılan Şoray, sergilenen resimleri ve özel tasarlanmış kostümlerini yerinde inceledi.
Sergide "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminde kullandığı al yazmayı görünce duygulanan Şoray'a kısa bir süre önce vefat eden Kadir İnanır da soruldu.
2. Sayfa'nın haberine göre; Türkan Şoray, "Sergide Kadir İnanır'ı anımsatan bir eser var mıydı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Arkadaşımızı hiçbir zaman unutmadık, hiçbir zaman da unutmayacağız. Mutlu anımızda niye hatırlattınız?"
"SEN HEP ALYAZMALI’NIN KALBİNDE OLACAKSIN"
Öte yandan Türkan Şoray, Kadir İnanır'ın vefatı sonrası yaptığı paylaşımda "Sevgili Kadir; Günlerdir umutla ,gelecek sağlık haberini beklerken, ne yazık ki acı haberin geldi,inanmak istemedim… Sen,bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam… Ne anlar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde… Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça, sen hep var olacaksın ve de Alyazmalı’nın kalbinde…" ifadelerini kullanmış ve eski partnerine veda etmişti.