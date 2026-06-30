Türkan Şoray'ın duygusal anları. Kadir İnanır ile ilgili soruya yanıt vermekte zorlandı
30.06.2026 09:44
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetti. Birçok filmde birlikte rol aldığı İnanır'ın vefatıyla sarsılan Türkan Şoray, katıldığı söyleşide duygusal anlar yaşadı.
Yeşilçam'ın sert bakışlı, selvi boylu jönü Kadir İnanır, 26 Haziran Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan usta oyuncu, İstanbul'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü sanatçının cenazesi Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
KELİMELER BOĞAZINA DÜĞÜMLENDİ
Birçok filmde başrolleri paylaştığı Kadir İnanır'ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Türkan Şoray, dün İstanbul'da bir söyleşiye katıldı.
Söyleşi öncesi muhabirlerle bir araya gelen Şoray, önceki gün son yolculuğuna uğurladığı Kadir İnanır’la ilgili soruyu yanıtlayamadı.
Duygulanan usta sanatçının kelimeleri boğazına düğümlendi.
"ACIMIZ ÇOK TAZE"
Kadir İnanır'ın vefatıyla sarsılan Türkan Şoray, söyleşi sırasında da "Acımız çok taze, Çok büyük bir kayıp... Ama eminim ki sizlerin de benim de her zaman kalbimde olacak." dedi.
Söyleşide Selvi Boylum Al Yazmalım ile ilgili konuşan ve Asya karakterinin aşkını bastırıp mantığını dinleyerek İlyas'ı değil de Cemşit'i seçtiğini belirten Şoray, “Selvi Boylum Al Yazmalım izlemek daha zor mu olacak? Kadir Bey'i kaybettik.” sorusu üzerine şöyle dedi:
"Benim için Kadir İnanır hep yaşayacak."
"SEN HEP ALYAZMALI’NIN KALBİNDE OLACAKSIN"
Öte yandan Türkan Şoray, Kadir İnanır'ın vefatı sonrası yaptığı paylaşımda "Sevgili Kadir;
Günlerdir umutla ,gelecek sağlık haberini beklerken, ne yazık ki acı haberin geldi,inanmak istemedim…
Sen,bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam… Ne anlar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde… Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça, sen hep var olacaksın ve de Alyazmalı’nın kalbinde…" ifadelerini kullanmış ve eski partnerine veda etmişti.
KADİR İNANIR NEDEN ÖLDÜ?
Hastaneden yapılan açıklamada ileri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır'ın solunum yetmezliğinin derinleştiği, bu nedenle 14 Mayıs'ta yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Akut böbrek yetmezliğinin de ilerlemesiyle durumu ağırlaşan usta oyuncunun, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Kadir İnanır, 2024 yılında da beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve uzun süre tedavi görmüştü.