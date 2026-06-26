Türkiye-ABD maçına yıldız yağmuru. Dünyaca ünlü isimler tribünde
26.06.2026 09:28
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında ABD ile karşı karşıya geldi. Dünyaca ünlü yıldızlar da maçı izlemek için tribünlerde yerini aldı.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki son maçında turnavının ev sahiplerinden ABD ile karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelede 3-2 skorla galip gelen Türkiye oldu. Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabaka sonrası ABD'yi yense de millilerimiz turnuvaya 3 puanla veda etti.
STADYUMDA ÜNLÜLER GEÇİDİ
Los Angeles'ta oynanan karşılaşmayı izlemeye dünyaca ünlü birçok isim de geldi. Hollywood'un yıldız isimleri Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Edward Norton, Jessica Alba, Keegan-Michael Key, Will Ferrell, Colin Farrell, Ashton Kutcher maçı tribünden takip etti.
Ünlülerin heyecanı kameralara yansırken, tribünden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
TÜRKİYE FORMASI DİKKAT ÇEKTİ
The Kissing Booth serisiyle şöhreti yakalayan ve kız kardeşi bir Türk ile evli olan oyuncu Joey King, maça Türkiye forması ve ABD şapkasıyla gitti. Ünlü isim, coşkulu anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Maçı takip edenler arasında usta yönetmen James Cameron da yer alırken, NBA oyuncusu Scottie Pippen, Dennis Rodman ve Davor Suker de stadyumdaydı. Müsabakayı seyretmeye ailesiyle gelen Paris Hilton da maç öncesi topu sahaya çıkardı.
A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Arda Güler, 31'inci dakikada Orkun Kökçü ve 90+8'de Kaan Ayhan kaydetti. ABD'nin sayıları ise 3'üncü dakikada Trusty ve 49'uncu dakikada Berhalter'den geldi.
Bu skorun ardından daha önce turnuvaya vedası kesinleşmiş olan ay-yıldızlılar, grubu 3 puanla tamamladı.