Türkiye-ABD maçına yıldız yağmuru. Dünyaca ünlü isimler tribünde

The Kissing Booth serisiyle şöhreti yakalayan ve kız kardeşi bir Türk ile evli olan oyuncu Joey King, maça Türkiye forması ve ABD şapkasıyla gitti. Ünlü isim, coşkulu anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Maçı takip edenler arasında usta yönetmen James Cameron da yer alırken, NBA oyuncusu Scottie Pippen, Dennis Rodman ve Davor Suker de stadyumdaydı. Müsabakayı seyretmeye ailesiyle gelen Paris Hilton da maç öncesi topu sahaya çıkardı.