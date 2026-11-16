Türkiye Kültür Yolu Festivali 26 şehirde 34,5 milyon kişiye ulaşarak rekor kırdı

“Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak en temel görevlerimizden biri, kültür ve sanatı toplumumuzun her kesimiyle buluşturmak, vatandaşlarımızın kültürel ve sanatsal faaliyetlere erişimini artırmaktır. Kültür ve sanatın yalnızca büyük şehirlerde, belirli merkezlerde ya da sınırlı bir izleyici kitlesine ulaşmasını değil, ülkemizin dört bir yanında, her yaştan vatandaşımızın hayatının bir parçası olmasını istiyoruz.

Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında operadan baleye, tiyatrodan sinemaya, klasik müzikten Türk halk müziğine, tasavvuf musikisinden popüler müziğe, resimden heykele, fotoğraftan çağdaş sanata, edebiyattan tarihe ve arkeolojiye kadar pek çok alanda etkinlikler düzenledik. Konserler, sergiler, sahne gösterileri, söyleşiler, paneller, konferanslar, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle her yaştan vatandaşımıza hitap eden zengin bir program sunduk. Gastronomi etkinliklerimizle de şehirlerimizin köklü mutfak kültürünü, yöresel lezzetlerini ve yerel değerlerini bu büyük kültür ve sanat buluşmasının bir parçası hâline getirdik.”

Bakan Ersoy, “2026 yılında 26 şehrimizde, 234 festival günü boyunca, 5 bin 850’yi aşkın etkinlikle 7’den 77’ye her yaştan 34 milyon 486 bin vatandaşımızı kültür, sanat ve gastronomiyle buluşturduk, buluşturmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim için asıl önemli olan, bu rakamların ötesinde, kültür ve sanatı milyonlarca vatandaşımızın günlük yaşamına taşıyabilmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi sanatla buluşturmak ve şehirlerimizin kültürel zenginliklerini daha görünür kılmaktır. Beş yıl önce İstanbul’da başlayan bu yolculuğu bugün 26 şehre ulaştırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni 2027 yılında altı yeni şehrimizin daha katılımıyla 32 şehre taşıyarak kültür ve sanata erişimi ülkemizin dört bir yanında daha da yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.”

BEŞ YILDA BİR ŞEHİRDEN 26 ŞEHRE UZANAN KÜLTÜR VE SANAT YOLCULUĞU

2021 yılında İstanbul’da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali adıyla başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali, beş yılda kapsamını genişleterek Türkiye’nin dört bir yanına yayıldı. İlk yılında yalnızca İstanbul’da gerçekleştirilen festival, her yıl yeni şehirlerin katılımıyla büyüyerek 2026 yılında 26 şehri kapsayan büyük bir kültür ve sanat organizasyonuna dönüştü.