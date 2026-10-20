Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 24. durağı İzmir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İzmir’in kültür ve sanatla kurduğu güçlü bağ, kentin tarihinden, yaşam biçiminden ve köklü geleneklerinden besleniyor. Gastronomi de bu kültürel birikimin en özgün parçalarından biri. Biz İzmir Kültür Yolu Festivali ile kentin sahip olduğu bu zenginliği farklı disiplinlerle bir araya getiriyor, yerel değerleri daha kapsamlı bir kültür-sanat programı içinde ele alıyoruz.

İzmir mutfağının geleneksel lezzetlerinden çağdaş gastronomi yaklaşımlarına uzanan seçkimizle yemek kültürünü yalnızca bir lezzet deneyimi olarak değil, tarih, üretim, gelenek ve toplumsal hafızayla şekillenen bir kültürel miras olarak değerlendiriyoruz. Bu zenginliği uluslararası ölçekte de görünür kılarak İzmir’in özgün kültürel kimliğinin daha geniş çevrelerce tanınmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Şehirlerimizin kendi değerlerinden beslenen bu yaklaşımımızla kültürel mirasın korunmasını, yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını destekliyoruz.” dedi.