Türkiye Sinema Festivali iki günde 777 bin seyirciyle rekor kırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, festivalde iki günde 777 bin seyircinin sinema salonlarında buluştuğunu belirtti.

Ersoy, 75 ilde yaklaşık 1.500 salonda yaşanan yoğun ilginin sinemanın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Bakanlık olarak yerli film üretimini desteklemeye, nitelikli yapımları daha geniş kitlelerle buluşturmaya ve gençlerin sinemayla bağını güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, festivale ilgi gösteren tüm sinemaseverlere teşekkür etti.