Türkiye Sinema Festivali iki günde 777 bin seyirciyle rekor kırdı
28.09.2026 12:38
Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Türkiye Sinema Festivali, 75 ilde 90 liralık biletlerle iki günde 777 bin seyirciyi salonlarda buluşturdu.
İKİ GÜNDE 777 BİN SEYİRCİ
GNÇ Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında 26-27 Eylül tarihlerinde 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu ilginin birlikte film izleme kültürünün gücünü gösterdiğini belirterek Türk sinemasına yönelik desteklerin süreceğini söyledi.
Türkiye’nin dört bir yanında sinema salonları, hafta sonu yüz binlerce seyirciyi ağırladı. GNÇ Türkiye Sinema Festivali, ikinci yılında iki günde 777 bin seyirciye ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından düzenlenen festival, 26-27 Eylül’de 75 ilde yaklaşık 1.500 salonda gerçekleştirildi. Filmler, festival kapsamında 90 lira bilet fiyatıyla izleyiciyle buluştu.
“Haydi Türkiye, Herkes Sinemaya” sloganıyla düzenlenen festival, İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Türkiye genelindeki sinema salonlarında hareketlilik oluşturdu.
YERLİ FİLMLERE DESTEK SÜRECEK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, festivalde iki günde 777 bin seyircinin sinema salonlarında buluştuğunu belirtti.
Ersoy, 75 ilde yaklaşık 1.500 salonda yaşanan yoğun ilginin sinemanın birleştirici gücünü bir kez daha gösterdiğini ifade etti.
Bakanlık olarak yerli film üretimini desteklemeye, nitelikli yapımları daha geniş kitlelerle buluşturmaya ve gençlerin sinemayla bağını güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, festivale ilgi gösteren tüm sinemaseverlere teşekkür etti.
SİNEMA FESTİVALİ 2027'DE DE DEVAM EDECEK
“Film Sinemada İzlenir” mesajını öne çıkaran festival, sinema salonlarının bulunduğu alışveriş merkezlerinde de hafta sonu boyunca yoğunluk oluşturdu.
Bu hareketlilik yeme-içme ve perakende alanlarına da yansıdı.
Festivalin gelecek yıl da sürdürülmesi planlanıyor.
Organizatörler, 25-26 Eylül 2027’de sinemaseverleri yeniden Türkiye genelindeki salonlarda buluşturmayı hedefliyor.