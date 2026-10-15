Türkiye'den dört resort otel Avrupa'nın en iyi 25'i arasında

Condé Nast Traveller’ın 2026 değerlendirmesinde Türkiye, Avrupa’nın en iyi resort otelleri arasında dört tesisle temsil edildi. Maxx Royal Bodrum’un 99,02 puanla dördüncü sırada yer aldığı listede, Bodrum’dan The Bodrum Edition 98,13 puanla yedinci oldu. Fethiye’den Hillside Beach Club 96,17 puanla 12’nci, XO Cape Arnna ise 93,14 puanla 24’üncü sırada yer aldı. Böylece Bodrum ve Fethiye, Avrupa’nın en iyi resort otelleri listesine giren Türk tesislerine ev sahipliği yapan iki önemli turizm destinasyonu olarak öne çıktı.

Türkiye’den dört tesisin uluslararası sıralamada yer bulması, ülkenin lüks konaklama alanındaki çeşitliliğini ve Ege ile Akdeniz kıyılarının uluslararası turizm pazarındaki rekabet gücünü ortaya koydu.