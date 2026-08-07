Türkiye'nin en iyi simitleri sıralamasına tepki. "İzmit birinci olmalıydı"
07.08.2026 16:04
Sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden biri olan simit, yurt çapında bir araştırmaya konu oldu. En iyi simidin seçildiği listede zirve Eskişehir'in oldu. Ancak İzmitliler bu listeye tepki gösterdi.
Türkiye'de küçük büyük herkes tarafından severek tüketilen simit, bir TÜRKPATENT tarafından yapılan araştırmada ele alındı. Coğrafi işaret tescilli ürünlerin değerlendirildiği listede, birkaç kriter dikkate alındı.
Yapılan araştırmada Eskişehir simidi 91 puanla ilk sırada yer alırken; Antakya simidi ikinci, İzmir gevreği üçüncü oldu. Ankara ve İstanbul simitleri 88'er puanla dördüncülüğü paylaşırken, geleneksel yöntemlerle üretilen İzmit simidi ise 87 buçuk puanla sıralamada 6'ncı oldu.
"ORİJİNAL TAŞ FIRIN SİMİDİ YAPIYORUM"
İzmit'teki mesleğinde 52 yılı geride bırakan taş fırın ustası Çetin Altun, baba mesleğine 10 yaşında simit satarak başladığını belirterek sonuçlara saygı duyduğunu ifade etti. Altun, “Baba mesleğim, 10 yaşında simit satmaya başlayarak bu mesleğe başladım. Orijinal taş fırın simidi yapıyorum. Şu anda matador tabir edilen diğer simitlerden de yapılıyor” dedi.
“Benim yaptığım simidin özelliğini sorarsanız; taş fırında pişmesi, tabanının taş olması ve odun ateşinde pişmesi. Bir de katkısı yok. Sadece soğuk su, tuz ve mayayla yapmaya çalışıyoruz” diyen Altun, "Gördüğümüzü yapmaya çalışıyoruz. Bu, Osmanlı mutfağından gelen bir lezzet olarak söyleniyor. O zaman gayrimüslimler yapıyormuş. Biz de onu devam ettiriyoruz. Bizim dışımızda İzmit'te taş fırında simit yapan pek yok. Bir tane çarşıda vardı, doğalgaza döndü. Şu anda Derince'de var bir iki tane ama onların da son durumunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
"BEN KİMSEYLE YARIŞMIYORUM"
Taş fırın simidinin meşakkatli olduğunu söyleyen Altun, “Taş fırının bile bir canı var. Ara sıra dinlendirmen lazım çünkü taban soğur, randıman alamazsın. Onun için burada bu fırına fazla yüklenemezsin. Bize siparişler geliyor. Biz çoğunu karşılayamıyoruz çünkü fırının gücü belli ama diğerleri istedikleri kadar yapabilir” dedi.
“Araştırma sonuçlarına saygı duyduğunu ifade eden simit ustası. ”O konuda bir şey demek istemiyorum çünkü yarışmak istemiyorum. Ben orijinal simit yapıyorum. Bütün arkadaşların emeğine sağlık diyorum. Tüm simitler güzel, ben kimseyle yarışmıyorum" şeklinde konuştu.
"İZMİT SİMİDİ ÜST SIRALARDA OLMALIYDI"
Fırından alışveriş yapan ve İzmit simidinin daha üst sıralarda olması gerektiğini savunan kent sakinleri ise araştırma sonuçlarını değerlendirdi. Bir vatandaş, "İzmit simidi birinciliği hak ediyor. Ağzının tadını bilmeyenler İzmit simidini 6'ncı sıraya aldı. İzmit simidi bir zevktir" ifadelerini kullandı.
Senelerdir aynı fırından simit yediğini söyleyen bir başka vatandaş da "Odun ateşinde pişen simidin tadı başka. Ağzının tadını bilmiyorlar, Eskişehir değil, İzmit simidinin birinci olması lazım" derken, bir başkası da " “Ankara, Bursa ve İzmir'in simidi İzmit'inkinin yerini tutmuyor. İzmit simidi 1 numara” dedi.
Öte yandan, geçtiğimiz yıl ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de odun fırınında pişen İzmit simidinin ayrı bir lezzet olduğuna dikkat çekmişti.
Milor, "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simidi diye bir gerçek var" ifadeleriyle İzmit simidini övmüştü.