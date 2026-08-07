Türkiye'nin en iyi simitleri sıralamasına tepki. "İzmit birinci olmalıydı"

Türkiye'de küçük büyük herkes tarafından severek tüketilen simit, bir TÜRKPATENT tarafından yapılan araştırmada ele alındı. Coğrafi işaret tescilli ürünlerin değerlendirildiği listede, birkaç kriter dikkate alındı.

Yapılan araştırmada Eskişehir simidi 91 puanla ilk sırada yer alırken; Antakya simidi ikinci, İzmir gevreği üçüncü oldu. Ankara ve İstanbul simitleri 88'er puanla dördüncülüğü paylaşırken, geleneksel yöntemlerle üretilen İzmit simidi ise 87 buçuk puanla sıralamada 6'ncı oldu.