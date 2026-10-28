Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne sahipliği yapacak

Tarihi Kaleiçi sokaklarından antik kentlerine, Akdeniz'in eşsiz kıyılarından Toroslar'ın köklü kültürel mirasına uzanan zenginliğiyle Antalya, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dördüncü kez ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Antalya, yalnızca Türkiye’nin değil, Akdeniz’in de en önemli turizm merkezlerinden biri. Ancak Antalya’yı özel kılan, eşsiz kıyıları ve doğal güzelliklerinin ötesinde, binlerce yıllık medeniyet birikimini bugün hala yaşatıyor olmasıdır. Aspendos’un görkemli tiyatrosundan Perge’nin anıtsal yapılarına, Side’nin tarihi dokusundan Patara’nın arkeolojik zenginliğine, Kaleiçi’nin dar sokaklarından Toroslar’ın köklü Yörük kültürüne kadar Antalya, her köşesinde farklı bir hikâye barındırıyor. Bizim hedefimiz, bu eşsiz birikimi koruyarak geleceğe taşırken Antalya’nın turizmdeki güçlü konumunu kültür, sanat ve gastronomiyle daha da pekiştirmek.

Antalya, kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması Geleceğe Miras Projemiz kapsamında antik kentlerimizde yürüttüğümüz kazı, koruma ve restorasyon çalışmalarıyla geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarıyor, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması için çalışıyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni de bu anlayışın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü kültürel mirasımızın yalnızca korunan değil, toplumun her kesimi tarafından tanınan, deneyimlenen ve yaşatılan bir değer olmasını istiyoruz.

Kültür turizminin gelişmesi, turizm hareketliliğinin çeşitlenmesi ve yerel ekonominin desteklenmesi açısından Türkiye Kültür Yolu Festivali gibi organizasyonların önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Antalya’nın yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde kültürü, sanatı, tarihi ve gastronomisiyle öne çıkan bir destinasyon olmasını önemsiyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali de bu hedefimize katkı sağlayan önemli organizasyonlarımızdan biri. Tüm Antalyalıları ve şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizi bu büyük kültür ve sanat buluşmasına davet ediyorum.” dedi.