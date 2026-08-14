Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde sürpriz isimler

Listenin zirvesinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar yer aldı.

Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 2021-2025 yıllarında art arda 5 kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu.

SELÇUK BAYRAKTAR

Türkiye’nin ilk milli S/İHA sistemleri ve insansız savaş uçağının mimarı olan Selçuk Bayraktar, 1979

yılında İstanbul-Sarıyer’de doğdu. Robert Kolej’den mezuniyetinin ardından İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nde lisans, UPenn ve MIT’de yüksek lisans eğitimlerini tamamladı.

Uzay teknolojileri alanında Fergani adlı girişimiyle uydu, yörünge transfer aracı ve fırlatma sistemleri

geliştiriyor.

T3, CANSAĞLIĞI VE KÜME vakıflarının mütevelli heyetleri başkanlığını yürütüyor. Dünyanın en

büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST’e liderlik ediyor. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile evli, iki çocuk babası ve hususi pilot lisansı sahibi.

HALUK BAYRAKTAR

1978 yılında İstanbul’da doğan Haluk Bayraktar, 2000 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nden lisans derecesini aldı.

2002 yılında Columbia Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme alanında doktora çalışmalarına başladı. Aynı dönemde aile şirketi olan Baykar bünyesinde milli ve özgün insansız hava aracı sistemleri geliştirilmesine yönelik çalışmaların projelendirme aşamalarında görev aldı ve almaya devam ediyor.