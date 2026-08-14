Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde sürpriz isimler
14.08.2026 09:48
Son Güncelleme: 14.08.2026 09:48
Türkiye’nin en çok gelir vergisi ödeyen isimlerinin açıklanması sonrası listede yer alan isimlerin kariyerleri ve özel hayatları gündeme geldi.
Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen isimleri belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 vergilendirme dönemi gelir vergisinde Türkiye genelinde ilk 100 sıralamasını açıkladı.
Bunun üzerine listede yer alan isimlerin kariyerleri ve biyografileri merak edildi. İşte Türkiye'nin gelir vergisi rekortmenleri hakkında merak edilenler...
Listenin zirvesinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar yer aldı.
Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 2021-2025 yıllarında art arda 5 kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu.
SELÇUK BAYRAKTAR
Türkiye’nin ilk milli S/İHA sistemleri ve insansız savaş uçağının mimarı olan Selçuk Bayraktar, 1979
yılında İstanbul-Sarıyer’de doğdu. Robert Kolej’den mezuniyetinin ardından İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nde lisans, UPenn ve MIT’de yüksek lisans eğitimlerini tamamladı.
Uzay teknolojileri alanında Fergani adlı girişimiyle uydu, yörünge transfer aracı ve fırlatma sistemleri
geliştiriyor.
T3, CANSAĞLIĞI VE KÜME vakıflarının mütevelli heyetleri başkanlığını yürütüyor. Dünyanın en
büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST’e liderlik ediyor. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile evli, iki çocuk babası ve hususi pilot lisansı sahibi.
HALUK BAYRAKTAR
1978 yılında İstanbul’da doğan Haluk Bayraktar, 2000 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nden lisans derecesini aldı.
2002 yılında Columbia Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde işletme alanında doktora çalışmalarına başladı. Aynı dönemde aile şirketi olan Baykar bünyesinde milli ve özgün insansız hava aracı sistemleri geliştirilmesine yönelik çalışmaların projelendirme aşamalarında görev aldı ve almaya devam ediyor.
RAHMİ KOÇ
2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinin üçüncü sırasında da Rahmi Koç yer aldı.
9 Ekim 1930’da Ankara’da doğdu. Johns Hopkins Üniversitesi’nde (ABD) İşletme eğitimi alan Koç, askerlik hizmetini tamamladıktan sonra çalışma hayatına 1958’de Ankara’da, Otokoç’ta başladı. Sonrasında Koç Holding'te farklı görevler üstlenen Rahmi Koç, 1984’te merhum Vehbi Koç Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ayrılınca Başkan seçildi ve görevine emekli olduğu 4 Nisan 2003 yılına kadar devam etti.
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı büyük oğlu Mustafa V. Koç’a devreden Rahmi M. Koç, bu tarihten itibaren Yönetim Kurulu üyeliğine devam ederken, Onursal Başkan ünvanını aldı.
Rahmi M. Koç Müzesi gibi kültür sanat kurumlarını kuran Koç, eğitim, sağlık ve hayır işlerine de destek verdi.
Çiğdem Simavi ile evliliğinden Mustafa Koç, Ömer Koç ve Ali Koç adında üç oğlu bulunuyor.
Ancak Mustafa Koç, 2016'da henüz 55 yaşındayken kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetmesi sonrası Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Ömer Koç getirildi.
MEHMET SİNAN TARA
Listenin dördüncü sırasında ise Mehmet Sinan Tara yer aldı.
ENKA’nın kurucusu Şarık Tara’nın oğlu olan Mehmet Sinan Tara, 1958 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Alman Lisesi’nin ardından İsviçre’deki ETH Zürih’te inşaat mühendisliği eğitimi aldı; daha sonra Stanford Üniversitesi’nde işletme alanında yüksek lisans yaptı.
İş hayatına 1980'de ENKA’da başlayan Tara, 1994 yılında ENKA yönetim kurulu başkanlığına getirildi.
GÖNENÇ GÜRKAYNAK
Listenin 23'üncü sırasında da avukat Gönenç Gürkaynak yer aldı.
1976 yılında Ankara'da doğan Gürkaynak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden lisans derecesini aldıktan sonra Harvard'da yüksek lisansını tamamladı ve araştırma görevlisi olarak çalışmalar yaptı.
Ardından İngiltere'de çeşitli üniversitelerde dersler veren Gürkaynak, University College London Hukuk Fakültesi’nde doktora derecesi elde etti. Bilkent Üniversitesi ve Bilgi Ünivesitesi Hukuk Fakültesi’nde ders veren Gürkaynak, 85 hukukçuyla faaliyet gösteren ELIG Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu’nun kurucusudur.
Kendisi gibi avukat Serra Gürkaynak ile evli olan Gönenç Gürkaynak'ın Mehmet Gürkaynak adında bir oğlu bulunuyor.
“YORUMU SİZE BIRAKIYORUM”
Gürkaynak, listenin açıklanması sonrası X hesabında şu paylaşımı yaptı:
“Türkiye genelinde gelir vergisi rekortmenlerinden olmuşum. Yurdumuzdaki tüm şatafata rağmen, 7 milyon dolar vergi ödeyerek rekortmen olunmasının ve avukat halimle Türkiye genelinde vergi rekortmeni olmamın yorumunu sizlere bırakıyorum. Ben vatandaşlık görevimi severek yapıyorum.”
SEMAVİ YORGANCILAR
Listenin 65'inci sırasında yer alan Semavi Yorgancılar'ın ise YouTuber Orkun Işıtmak'ın eşi Merve Yorgancılar'ın babası olduğu ortaya çıktı.
Endüstriyel cam işleme ve ticaret alanında faaliyet gösteren Yorglass'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Semavi Yorgancılar, 1959'da İzmir'de dünyaya geldi.
1976’da tahsil hayatını tamamlayıp aynı yıl aile şirketleri bünyesinde yer alan cam ticareti ile iş hayatına başladı. İlerleyen yıllarda İstanbul’a yerleşme kararı alan Yorgancılar, Bolu’da beyaz eşya camı işletmesi Orim’i kurarak iş dünyasında önemli bir adım attı. Alman firmasından gelen teklifle şirketinin satışını gerçekleştiren Yorgancılar, sektörde birçok görev aldı.
AYŞE GÜLÇİN İMRE HOPPE
Ahmet Veli Menger Holding Yönetim Kurulu üyelerinden Ayşe Gülçin İmre Hoppe ise gelir vergisi rekortmenleri listesinde 57'nci sırada yer aldı.
28 Şubat 1955 İstanbul doğumlu olan Ayşe Gülçin İmre Hoppe, 1973 yılında Alman Lisesi’nden mezun olmasının ardından Zürih Üniversitesi’nde biyoloji eğitimi almaya başladı ancak öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı.
1982 yılında İktisat Fakültesi Yüksek Lisans Diplomasını alan Ayşe Gülçin İmre Hoppe, 2005 yılında doktora programını bitirdi.
1988 yılından bu güne Ahmet Veli Menger Holding Anonim Şirketi’nde çeşitli yönetim kademelerinde görev alıyor.
AHMET FİRUZHAN KANATLI
Listenin 56'ncı sırasında yer alan Eskişehirli iş insanı Ahmet Firuzhan Kanatlı, 1964'te Firuz Kanatlı'nın oğlu olarak Eskişehir'de dünyaya geldi.
Galatasaray Lisesi'ndeki orta ve lise öğreniminden sonra, yüksek öğrenim için İngiltere'ye giderek (American University in London) AUL Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.
1989 yılında ETİ Gıda'nın Grup Merkezi'nde çalışmaya başlayan Firuzhan Kanatlı, birçok farklı görev üstlendi. 2006 yılında da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.