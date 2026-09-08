Tuzlu Kahve 2'nci bölümde Derin için zorlu hesaplaşma

Derin’in Mehmet’le yakınlaşmasından rahatsız olan Elit, bu ilişkiyi bozmak için harekete geçerken, Candan da Mehmet’i yeğeni Aybüke’yle bir araya getirmek için planlar yapar.

Bir yandan Elit ve Murat’ın evlilik hazırlıkları hız kazanırken, diğer yandan Derin geçmişinden kurtulmaya çalışır; kapısına kadar gelen Hakan’la büyük bir hesaplaşma yaşayarak ilişkisine kesin noktayı koyar.