Tuzlu Kahve 2'nci bölümde Derin için zorlu hesaplaşma
08.09.2026 08:30
Star TV'nin iddialı komedi dizisi Tuzlu Kahve, bu akşam 2'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme; Derin'in Hakan ile hesaplaşması damga vuracak.
Yıldızlar geçidini andıran oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ve ilk bölümüyle zirveye yerleşen Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor.
8 Eylül Salı akşamı ikinci bölümüyle ekranlara gelecek olan Tuzlu Kahve'de neler yaşanacak merak ediliyor.
Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve'nin ikinci bölümünün konusu ise şöyle;
Derin ve Mehmet’in yeni başlayan ilişkisi hızla ilerlerken, Elit ve Murat’la çıktıkları ilk yemekte iki düşman ailenin kızlarının artık aynı ailenin gelin adayları olduğu gerçeği gün yüzüne çıkar.
Derin’in Mehmet’le yakınlaşmasından rahatsız olan Elit, bu ilişkiyi bozmak için harekete geçerken, Candan da Mehmet’i yeğeni Aybüke’yle bir araya getirmek için planlar yapar.
Bir yandan Elit ve Murat’ın evlilik hazırlıkları hız kazanırken, diğer yandan Derin geçmişinden kurtulmaya çalışır; kapısına kadar gelen Hakan’la büyük bir hesaplaşma yaşayarak ilişkisine kesin noktayı koyar.
Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosunda; Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Tuzlu Kahve, her Salı 20.00’de Star’da.