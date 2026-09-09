Tuzlu Kahve 3'üncü bölüm fragmanı. Mehmet ve Derin'in aileleri tanışıyor

Öte yandan dizinin Derin'i Eda Ece, ikinci bölümden sonrası izleyicilere teşekkür etti. Oyuncu, paylaşımında “Bizi tüm kategorilerde birinci yapan izleyicilerimize teşekkür ederiz her bölüm daha da iyi olacak bizi izlemeye devam edin. Salı görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.

Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosunda; Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

Tuzlu Kahve, her Salı 20.00’de Star’da.