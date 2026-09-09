Tuzlu Kahve 3'üncü bölüm fragmanı. Mehmet ve Derin'in aileleri tanışıyor
09.09.2026 14:20
Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dün ikinci bölümüyle ekranlara gelen dizinin yeni bölüm tanıtımı dikkat çekti.
Yıldızlar geçidini andıran oyuncu kadrosuyla dikkat çeken ve zirvede yer alan Tuzlu Kahve, her bölümüyle büyük ilgi görüyor.
8 Eylül akşamı ikinci bölümüyle ekranlara gelen Tuzlu Kahve'nin üçüncü bölüm fragmanı yayınlandı.
Tuzlu Kahve üçüncü bölüm fragmanında; Mehmet ve Derin arasındaki bağ iyice güçlenirken, Hatun ve Candan'ın Kutaygil ailesiyle tanışmaya gitmesi dikkat çekti.
Ancak tanışma öncesi kuaförde karşılaşan ve tatsız anlar yaşayan Aydınoğlu ve Kutaygil ailelerinin ilk karşılaşma sırasında yaşadıkları şok merak uyandırdı.
"HER BÖLÜM DAHA DA İYİ OLACAK"
Öte yandan dizinin Derin'i Eda Ece, ikinci bölümden sonrası izleyicilere teşekkür etti. Oyuncu, paylaşımında “Bizi tüm kategorilerde birinci yapan izleyicilerimize teşekkür ederiz her bölüm daha da iyi olacak bizi izlemeye devam edin. Salı görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.
Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosunda; Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Tuzlu Kahve, her Salı 20.00’de Star’da.