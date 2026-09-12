Tuzlu Kahve 3'üncü bölümde neler olacak? İki aile ilk kez bir arada
12.09.2026 15:34
Star TV'nin iddialı yeni dizisi Tuzlu Kahve, 15 Eylül Salı akşamı üçüncü bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde; Mehmet ve Derin'in aileleri ilk kez bir araya gelecek.
1 Eylül'de yayın hayatına başlayan ve ilk iki bölümüyle zirveye yerleşen Tuzlu Kahve, yeni bölümleriyle salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve'nin üçüncü bölümü heyecanla bekleniyor.
15 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek Tuzlu Kahve’nin 3'üncü bölümünün konusu şöyle;
Derin ve Mehmet’in ilişkisi giderek ciddileşirken, Elit bu yakınlaşmadan duyduğu rahatsızlıkla Candan’la birlikte yeni planlar yapmaya başlar.
Hatun ise oğlunun Amerika’ya dönmemesi için elinden geleni yaparken, Derin ve Mehmet birbirlerini daha yakından tanıdıkça aralarındaki bağ giderek güçlenir. İki ailenin tanışma kararı ise hiç hesapta olmayan sürpriz gelişmeleri de beraberinde getirecektir.
Tuzlu Kahve dizisinin oyuncu kadrosunda; Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Tuzlu Kahve, her Salı 20.00’de Star’da.