Tuzlu Kahve 3'üncü bölümde neler olacak? İki aile ilk kez bir arada

Hatun ise oğlunun Amerika’ya dönmemesi için elinden geleni yaparken, Derin ve Mehmet birbirlerini daha yakından tanıdıkça aralarındaki bağ giderek güçlenir. İki ailenin tanışma kararı ise hiç hesapta olmayan sürpriz gelişmeleri de beraberinde getirecektir.