Tuzlu Kahve bu hafta yok mu, neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
03.11.2026 11:33
Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü bu akşamki yayın akışında yer almadı. Dizinin hayranları "Tuzlu Kahve bu akşam yok mu, neden yok?" sorularını araştırıyor.
Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, salı akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve'nin 10'uncu bölümü merakla bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta Derin ve Elit arasındaki rekabetin giderek artması ve Müjde Uzman'ın konuk olması bölüme damga vurdu.
Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen'in seneler sonra birlikte kamera karşısına geçmesi ve Kızılcık Şerbeti göndermesi sosyal medyada gündem oldu.
Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu Tuzlu Kahve'nin bu akşam olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Tuzlu Kahve bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TUZLU KAHVE BU AKŞAM YOK MU?
Tuzlu Kahve yeni bölümü bu akşam Star TV yayın akışında yer almadı. Dizi, 20.45'te başlayacak Galatasaray-Stuttgart maçı nedeniyle yayınlanmayacak.
Star TV'nin bugünkü yayın akışına göre Tuzlu Kahve'nin tekrar bölümü yayınlanacak.
Konuk oyuncuları ve göndermeleriyle dikkat çeken dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşması bekleniyor.
TUZLU KAHVE 10'UNCU BÖLÜM FRAGMANI
Tuzlu Kahve'nin 10'uncu bölüm fragmanında ise Murat'ın Elit'e olan tavrı ve Aybüke'ye yakınlık göstermesi merak uyandırırken, Feryal'in “Kesin başka biri var” sözleri üzerine Elit'in “Benim Murat'ım öyle şey yapmaz” demesi dikkat çekti.