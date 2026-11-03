Tuzlu Kahve bu hafta yok mu, neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Müjde Uzman ve Settar Tanrıöğen'in seneler sonra birlikte kamera karşısına geçmesi ve Kızılcık Şerbeti göndermesi sosyal medyada gündem oldu.

Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu Tuzlu Kahve'nin bu akşam olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Tuzlu Kahve bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?