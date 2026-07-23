Tuzlu Kahve geliyor. Dev kadro ilk kez bir arada

Okuma provasında projenin dev oyuncu kadrosu ilk kez bir araya gelirken, kahkaha dolu anlar yaşandı. Büyük bir heyecan ve keyif içinde geçen provada oyuncuları bekleyen tatlı bir sürpriz de vardı.

Her oyuncunun oturduğu yere, kendileri için özel olarak hazırlanan eğlenceli kartonet maketler yerleştirildi. Bu jest, prova boyunca neşeli diyaloglara ve bol kahkahaya sahne olurken, set öncesi ekibin enerjisini de zirveye taşıdı.