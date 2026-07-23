Tuzlu Kahve geliyor. Dev kadro ilk kez bir arada
23.07.2026 16:34
Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen dizinin yıldızları, birkaç gün önce gerçekleşen okuma provasında ilk kez bir araya geldi.
Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve için heyecan dorukta. Yapımını Poll Films, yapımcılığını ise Polat Yağcı'nın üstlendiği dizi için hazırlıklar sürüyor.
Özlenen nostaljik aile komedisi ruhunu modern bir anlatımla ekranlara taşıyacak olan Tuzlu Kahve dizisinin okuma provası geçtiğimiz gün gerçekleşti.
OKUMA PROVASINDA MAKETLER DİKKAT ÇEKTİ
Okuma provasında projenin dev oyuncu kadrosu ilk kez bir araya gelirken, kahkaha dolu anlar yaşandı. Büyük bir heyecan ve keyif içinde geçen provada oyuncuları bekleyen tatlı bir sürpriz de vardı.
Her oyuncunun oturduğu yere, kendileri için özel olarak hazırlanan eğlenceli kartonet maketler yerleştirildi. Bu jest, prova boyunca neşeli diyaloglara ve bol kahkahaya sahne olurken, set öncesi ekibin enerjisini de zirveye taşıdı.
HİKAYE GÖZDE VE MEHMET'İN YOLLARININ KESİŞMESİYLE BAŞLAYACAK
Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.
Dizi; aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatıyor. Romantik komedi ile aile dramasını harmanlayan Tuzlu Kahve, hayatın tatlı sürprizleriyle izleyicilerin içini ısıtacak.
KADRO ADETA ŞAMPİYONLAR LİGİ
Adeta bir "Şampiyonlar Ligi" kadrosunu andıran dizi, Türk televizyon, sinema ve tiyatrosunun usta isimlerini aynı projede buluşturuyor.
Tuzlu Kahve dizisinde; Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen rol alıyor.
Tuzlu Kahve, çok yakında Star’da.