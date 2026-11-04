Tuzlu Kahve yıldızları setten paylaştı. Derin ve Elit yan yana
04.11.2026 13:52
Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve'nin Taylan'ı Enis Arıkan, sette çektiği fotoğrafları paylaştı. Dizinin ezeli düşmanları Elit ve Derin'in yan yana olması dikkatlerden kaçmadı.
Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan'ın oturduğu Tuzlu Kahve, salı akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.
Birbirinden ünlü isimleri bir araya getirmesi, konuk oyuncuları ve göndermeleriyle gündemden düşmeyen Tuzlu Kahve'nin kamera arkası da merak ediliyor.
Tuzlu Kahve'de Derin'in dayısı Taylan Kutaygil karakterine hayat veren Enis Arıkan, sette çektiği kareleri takipçileriyle paylaştı. Dizide elti olmaya hazırlanan, düşman ailelerin kızları Derin ve Elit'i canlandıran Eda Ece ile Yasemin Ergene yan yana poz verdi.
"KEYİF ALDIĞIM BİR EKİP VAR"
Daha önce de dizi setiyle alakalı konuşan Enis Arıkan “İyi, çok tatlı bir ekip. Yani yine klişe cümlelere düşeceğim ama çok eğlendiğim, keyif aldığım bir ekip var” demişti. Arıkan, "Sette en iyi anlaştığınız isim kim?" sorusunu da şöyle yanıtlamıştı:
“Eda'yla çok sahnem var. Eda'cığım da bal gibi olduğu için… Ama hepsi bal gibi, ne diyeyim vallahi. Eğer kötü yürekli biri olsaydı hemen söylerdim."
Tuzlu Kahve'nin İpek'i Melis Fis de Aydınoğlu evindeki sette çektiği fotoğrafları yayınladı. Fis'in Binnur Kaya, Enis Arıkan ve Şevval Sam ile set pozları büyük ilgi gördü.
“BENİM MURAT'IM ÖYLE ŞEY YAPMAZ”
Öte yandan merakla beklenen 10'uncu bölümü 10 Kasım'da ekranlara gelecek olan Tuzlu Kahve'nin tanıtımında; Murat'ın Elit'e olan tavrı ve Aybüke'ye yakınlık göstermesi merak uyandırırken, Feryal'in “Kesin başka biri var” sözleri üzerine Elit'in “Benim Murat'ım öyle şey yapmaz” demesi dikkat çekti.