Tuzlu Kahve yıldızları setten paylaştı. Derin ve Elit yan yana

Daha önce de dizi setiyle alakalı konuşan Enis Arıkan “İyi, çok tatlı bir ekip. Yani yine klişe cümlelere düşeceğim ama çok eğlendiğim, keyif aldığım bir ekip var” demişti. Arıkan, "Sette en iyi anlaştığınız isim kim?" sorusunu da şöyle yanıtlamıştı:

“Eda'yla çok sahnem var. Eda'cığım da bal gibi olduğu için… Ama hepsi bal gibi, ne diyeyim vallahi. Eğer kötü yürekli biri olsaydı hemen söylerdim."