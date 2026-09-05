Tuzlu Kahve YouTube'da rekor kırdı
05.09.2026 14:49
Star’ın yeni dizisi Tuzlu Kahve, birinci bölümüyle YouTube’da ilk üç günde 13 milyon izlenmeyi geçerek rekor kırdı.
İlk bölümüyle büyük ses getiren Tuzlu Kahve, yayınlandıktan yalnızca üç gün sonra YouTube’da 13 milyon izlenmeye ulaştı. Böylelikle dizi ilk üç gün itibariyla, YouTube en çok izlenen yerli yapım olarak rekor kırdı.
YouTube Hype skor tablosunda da zirveye yerleşen Tuzlu Kahve, dijitaldeki başarısını taçlandırdı.
Reytinglerde her kategoride zirveye yerleşen Tuzlu Kahve, ekranlardaki başarısını dijital platformlara da taşıdı.
ŞİMDİ SIRA İKİNCİ BÖLÜMDE: AİLELER KARŞI KARŞIYA
İlk bölümüyle izleyicileri kahkahaya boğan Tuzlu Kahve, ikinci bölümünde de temposunu yükseltiyor. İstanbul’un köklü bir ailesinin kızı Derin ile Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’in evlilik yolundaki renkli mücadelesi, iki aileyi yeniden karşı karşıya getiriyor.
Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve’nin, yıldızlar geçidini andıran oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Tuzlu Kahve, her Salı 20.00’de Star’da.
Tanıtım: https://www.startv.com.tr/dizi/tuzlu-kahve/fragmanlar/2-bolum-fragman