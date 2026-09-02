Tuzlu Kahve zirvede. İlk bölümüyle damga vurdu
02.09.2026 11:43
Son Güncelleme: 02.09.2026 11:50
Star’ın yepyeni komedi dizisi Tuzlu Kahve, ilk bölümüyle zirvede yerini aldı.
Total’de 4,36, AB’de 4,28 ve ABC1’de 5,11 reyting alan dizi, 3 kategoride de birinci oldu. Türk televizyon, sinema ve tiyatrosunun en güçlü isimlerini bir araya getiren dev kadrosuyla Tuzlu Kahve, sosyal medyada da gündeme damga vurdu.
MEHMET VE DERİN'İN YOLLARI KESİŞTİ!
Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir.
Elit ve Murat evlilik hazırlıkları yaparken, diğer tarafta Murat’ın Amerika’dan yeni dönen abisi Mehmet’in yolu Derin’le kesişir.
Hakan’la evlenmeye hazırlanan Derin, ihaneti öğrenmesiyle ilişkisini bitirirken Mehmet’le arasında beklenmedik bir yakınlaşma başlar.
Böylece geçmişten gelen büyük bir düşmanlığın ortasında, iki kızın kaderi Aydınoğlu ailesinin iki kardeşiyle birbirine bağlanır.
AİLELER KARŞI KARŞIYA!
İlk bölümüyle zirveye yerleşen dizi, İstanbul’un köklü bir ailesinin kızı Derin ile Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’in evlilik yolundaki renkli mücadelesini derinleştiriyor.
Masaya oturması dahi imkânsız görünen iki ailenin çatışmalarını, geleneklerle modern hayatın eğlenceli çekişmesini ve her şeye rağmen kopamayan sıcak bağları merkezine alan Tuzlu Kahve, ekran başındakilere kahkaha dolu anların sinyalini veriyor.
Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve’nin, yıldızlar geçidini andıran oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Tuzlu Kahve, her Salı 20.00’de Star’da.