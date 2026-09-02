Tuzlu Kahve zirvede. İlk bölümüyle damga vurdu

Total’de 4,36, AB’de 4,28 ve ABC1’de 5,11 reyting alan dizi, 3 kategoride de birinci oldu. Türk televizyon, sinema ve tiyatrosunun en güçlü isimlerini bir araya getiren dev kadrosuyla Tuzlu Kahve, sosyal medyada da gündeme damga vurdu.

MEHMET VE DERİN'İN YOLLARI KESİŞTİ!

Yıllardır birbirine düşman olan İpekli ve Kutaygil ailelerinin kızları, farkında olmadan aynı ailenin iki oğluyla karşı karşıya gelir.