Tuzlu Kahve'de Ajda Pekkan rüzgarı. Teksas Şerife ile Hatun'dan "Annesinin annesinin" düeti

“Ben senin sayende mezun oldum Hatun” diyen Teksas Şerife, “Amerikan hükümetinin bana verdiği yetkiye dayanarak Amerikaya girişinizi yasaklıyorum. Gençler sizin Amerikada ne işiniz var. Dünyanın en güzel memleketinde yaşıyorsunuz, cennet vatanımızın kıymetini bilin. Oturun oturduğunuz yerde. Unutmayın ki bir çocuğun yeri annesinin yanıdır" ifadelerini kullandı.

Ardından Hatun'un “Annesinin annesinin” şarkısına eşlik eden Teksas Şerife, Mehmet, Derin ve Hatun'la halay çekti.