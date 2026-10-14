Tuzlu Kahve'de Ajda Pekkan rüzgarı. Teksas Şerife ile Hatun'dan "Annesinin annesinin" düeti
14.10.2026 09:14
Tuzlu Kahve'nin dün akşam yayınlanan 7'nci bölümüne Ajda Pekkan konuk oldu. Süperstar'ın "Annesinin annesinin" şarkısına eşlik etmesi ve Hatun'la halay çekmesi damga vurdu.
Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve gündemden düşmüyor. Her salı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Tuzlu Kahve, 13 Ekim akşamı da yedinci bölümüyle ekranlara geldi.
Derin ve Mehmet'in mutluluğuna eski defterlerin açılmasıyla gölge düştüğü bölüme Ajda Pekkan konuk oldu. Ajda Pekkan'ın Hatun ile halay çekmesi dikkat çekti.
HATUN'UN YARDIMINA KOŞTU
Tuzlu Kahve son bölümde; Ajda Pekkan’ın Şahsen Ben şarkısını dinlerken uyuyakalan Hatun rüya gördü.
Rüyasında Mehmet'in Derin istediği için Amerika'ya gitme kararı almasıyla dünyası başına yıkılan Hatun'un yardımına Teksas Şerife olarak Ajda Pekkan yetişti.
“Gençlerin Amerikaya gitmek istediğini duydum, yardıma geldim. Ama çocuklara değil, Hatun’a geldim” diyen Teksas Şerife'ye Hatun da “Sen okulda da böyleydin Şerife, adaletliydin” diye yanıt verdi.
"BİR ÇOCUĞUN YERİ ANNESİNİN YANIDIR"
“Ben senin sayende mezun oldum Hatun” diyen Teksas Şerife, “Amerikan hükümetinin bana verdiği yetkiye dayanarak Amerikaya girişinizi yasaklıyorum. Gençler sizin Amerikada ne işiniz var. Dünyanın en güzel memleketinde yaşıyorsunuz, cennet vatanımızın kıymetini bilin. Oturun oturduğunuz yerde. Unutmayın ki bir çocuğun yeri annesinin yanıdır" ifadelerini kullandı.
Ardından Hatun'un “Annesinin annesinin” şarkısına eşlik eden Teksas Şerife, Mehmet, Derin ve Hatun'la halay çekti.
"SİZİ BÖYLE GÖRMEK HARİKAYDI"
Ajda Pekkan'ın Tuzlu Kahve'ye konuk olması ve Hatun'un gördüğü rüyaya şu yorumlar yapıldı:
“Her şey yakışıyor, Teksas tarzı da inanılmaz yakışmış Süperstar'a”
“Ezber bozan tarzınızla Tuzlu Kahve'nin bu bölümünü tam anlamıyla unutulmaz kıldınız”
“Sizi böyle neşeli ve samimi sahnelerde görmek harikaydı”
“Ajda Hanım'ı nasıl ikna ettiniz?”
“Tek kelime muhteşem”