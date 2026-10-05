Tuzlu Kahve'de bu hafta. Derin ve Mehmet’in aşkı iki aileyi harekete geçiriyor

6 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek Tuzlu Kahve’nin 6. bölümünün konusu şöyle;

Mehmet ve Derin’in ilişkisi ciddileşirken iki aileyi de beklenmedik bir telaş sarar. Bir yanda söz hazırlıkları, diğer yanda eski kırgınlıklar ve gizlenen gerçekler vardır. Hatun’un attığı bir adım, herkesi hiç ummadığı bir sınavla karşı karşıya bırakır. Herkes kendi planını yaparken, Derin ve Mehmet’in mutluluğuna gölge düşürecek bir sürpriz kapıdadır.