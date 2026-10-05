Tuzlu Kahve'de bu hafta. Derin ve Mehmet’in aşkı iki aileyi harekete geçiriyor
05.10.2026 12:39
Son Güncelleme: 05.10.2026 12:40
Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve, 6 Ekim Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Ekranların sevilen dizisi Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü merak konusu oldu. 6 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde bu hafta Derin ve Mehmet’in aşkı iki aileyi harekete geçiriyor.
6 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek Tuzlu Kahve’nin 6. bölümünün konusu şöyle;
Mehmet ve Derin’in ilişkisi ciddileşirken iki aileyi de beklenmedik bir telaş sarar. Bir yanda söz hazırlıkları, diğer yanda eski kırgınlıklar ve gizlenen gerçekler vardır. Hatun’un attığı bir adım, herkesi hiç ummadığı bir sınavla karşı karşıya bırakır. Herkes kendi planını yaparken, Derin ve Mehmet’in mutluluğuna gölge düşürecek bir sürpriz kapıdadır.
Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Elit Andaç Çam, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Tuzlu Kahve, yeni bölümüyle 6 Ekim Salı 20.00’de Star’da.