Tuzlu Kahve'de bu hafta. Hatun ve Tiraje karakola düşüyor
07.11.2026 13:48
Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve, bir hafta aranın ardından 10 Kasım Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Oyuncu kadrosu ve konuklarıyla büyük ilgi gören Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü merak konusu oldu. Yapımcılığını Polat Yağcı^'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustaf Kotan'ın oturduğu Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde Murat ve Elit'in ilişkisinde dengeler değişirken, Hatun ve Tiraje karakolluk olacak.
10 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek Tuzlu Kahve’nin 10'uncu bölümünün konusu şöyle;
Hatun ve Tiraje’nin beklenmedik yakınlaşması, ikiliyi karakola kadar uzanan olayların içine sürükler. Bir yandan Murat ve Elit’in ilişkisinde işler karışırken, Derin ve Mehmet sonunda baş başa kalacaklarını düşünür. Ancak tam her şey yoluna girmişken ortaya çıkan eski bir video, ikilinin arasında büyük bir krize neden olur.
Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Tuzlu Kahve, yeni bölümüyle 10 Kasım Salı 20.00’de Star’da.