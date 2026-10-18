Tuzlu Kahve'de bu hafta ne olacak? Mehmet ve Derin’in ortalığı karıştıran kararı

Diğer yandan Murat ve Elit’in evlilik hazırlıkları hız kazanırken iki aile arasındaki gerilim giderek büyür. Hatun’un evden ayrılmasıyla dengeler değişir.

Ancak Candan ve Elit’in hazırladığı küçük bir oyun, Hatun’un gelin adaylarına bakışını tamamen değiştirecek. Şimdi Derin ve Elit’i hiç beklemedikleri bir mücadele bekliyor.