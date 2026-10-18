Tuzlu Kahve'de bu hafta ne olacak? Mehmet ve Derin’in ortalığı karıştıran kararı
18.10.2026 12:27
Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Tuzlu Kahve'nin heyecan dolu bu bölümünde Mehmet ve Derin'in Amerika kararı iki ailenin de gündeminde olacak.
Tuzlu Kahve, yeni bölümüyle bu hafta da ekranlara damgasını vuracak. 20 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek Tuzlu Kahve’nin 8. bölümünde Mehmet ve Derin’in Amerika kararı ortalığı karıştırıyor.
20 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek Tuzlu Kahve’nin 8. bölümünün konusu şöyle;
Mehmet ve Derin’in evlendikten sonra Amerika’ya yerleşme kararı, Hatun’u derinden sarsar. Oğlunu kaybetme korkusuyla bu karara engel olmaya çalışan Hatun, Sitare’yle de karşı karşıya gelir.
Diğer yandan Murat ve Elit’in evlilik hazırlıkları hız kazanırken iki aile arasındaki gerilim giderek büyür. Hatun’un evden ayrılmasıyla dengeler değişir.
Ancak Candan ve Elit’in hazırladığı küçük bir oyun, Hatun’un gelin adaylarına bakışını tamamen değiştirecek. Şimdi Derin ve Elit’i hiç beklemedikleri bir mücadele bekliyor.
Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Elit Andaç Çam, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Tuzlu Kahve, yeni bölümüyle 20 Ekim Salı 20.00’de Star’da.