Tuzlu Kahve'de Derin, Candan’ın oyununu bozuyor
21.09.2026 16:16
Tuzlu Kahve, yeni bölümüyle 22 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek.
Star TV'nin gündemden düşmeyen ve severek izlenilen dizisi Tuzlu Kahve yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
22 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek Tuzlu Kahve’nin 4. bölümünün konusu şöyle;
Ailelerin kavgası Derin ve Mehmet’i ayrılığa sürüklerken Derin, bu kavganın ardında Candan’ın Elit’le birlikte kurduğu bir plan olduğunu öğrenir ve Taylan’la birlikte harekete geçer. Derin, Candan’ın oyununu kendi lehine çevirmeyi başarır.
Birbirlerinden uzak kaldıkça aşklarını daha da fark eden Derin ve Mehmet ise ailelerinin savaşına rağmen yeniden bir araya gelmenin yolunu arar. Peki, aşkları aileleri arasındaki bu büyük savaştan daha güçlü olabilecek midir?
Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Elit Andaç Çam, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Tuzlu Kahve, yeni bölümüyle 22 Eylül Salı 20.00’de Star’da.