Tuzlu Kahve'de duygulandıran sahne. Serhat Kılıç unutulmadı
16.09.2026 11:02
Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin üçüncü bölümünde kısa süre önce vefat eden Serhat Kılıç'ın anılması gündem oldu. Sahnenin ne zaman çekildiği de ortaya çıktı.
Yapımını Poll Films’in üstlendiği, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Tuzlu Kahve, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Dün akşam üçüncü bölümü ekranlara gelen Tuzlu Kahve'deki bir detay izleyenleri duygulandırdı.
"DUYUNCA İÇİM CIZ ETTİ"
Ceren Moray'ın hayat verdiği Aybüke karakterinin annesi Türkan ile konuşurken "Benim eski iş yerinde Serhat Kılıç diye bir mentörüm vardı. O bana demişti 'İnsan biraz geçmişine bakmalı' demesi dikkatlerden kaçmadı.
5 Eylül'de hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın dizide yakın arkadaşı tarafından anılması sosyal medyada gündem oldu.
İzleyenlerden bu sahneye "Ağlıyorum ya Serhat ve Ceren'in arkadaşlığı. Acaba bu sahne önce mi çekildi sonra mı?", "Çok vefalı bir kız", "Duyunca içim cız etti", "En güzel şekilde anmış" gibi yorumlar geldi.
CEREN MORAY ÖZEL OLARAK İSTEMİŞ
Sahnenin ne zaman çekildiği de ortaya çıktı. Ceren Moray'ın vefat eden yakın arkadaşı Serhat Kılıç'ın anma töreni ardından gözyaşlarıyla sete geldiği ve bu sahnenin de Moray'ın isteği üzerine aynı gün senaryoya eklendiği öğrenildi.
ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Öte yandan oyuncu Serhat Kılıç, 5 Eylül'de İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Seksenler dizisinde hayat verdiği Ergun Plak karakteriyle hafızalara kazınan 51 yaşındaki Kılıç'ın ölümüyle alakalı soruşturma sürüyor.
Vefatı ardından İstanbul'daki anma töreninde gözyaşları sel olan Serhat Kılıç, doğduğu şehirde Ankara'da toprağa verildi.
BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI
1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Malatyalı olan Serhat Mustafa Kılıç, eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Profesyonel olarak ilk kez Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Kılıç, Diyarbakır ve Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.
Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda rol alan Kılıç, “Bizim Evin Halleri”, “Hatırla Sevgili”, “Ezel” gibi projelerin yanı sıra “Seksenler” dizisiyle şöhreti yakaladı. “Ergun Plak” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, daha sonra “Söz”, “Maraşlı”, “Kuruluş Osman”, “Kirli Sepeti” ve "Mehmed: Fetihler Sultanı" gibi yapımlarda rol aldı.
Son olarak “Teşkilat” adlı dizinin yeni sezonunda rol alacak olan oyuncunun vefatından birkaç gün önce sağlık sorunları sebebiyle diziye veda ettiği de öne sürüldü.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kılıç, ayrıca 2014 yılında Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan, Nuri Bilge Ceylan imzalı “Kış Uykusu” filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47'nci SİYAD Ödülleri, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı dalında adaylığa layık görüldü.