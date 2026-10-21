Tuzlu Kahve'de göndermeler bitmiyor. Fatih Terim'den yanıt gecikmedi
21.10.2026 09:34
Son Güncelleme: 21.10.2026 10:24
Tuzlu Kahve her bölümüyle gündem olmaya devam ediyor. Dün akşam 8'inci bölümü yayınlanan dizide Fatih Terim'e gönderme yapıldı. Terim'den bu sahneye cevap gecikmedi.
Star TV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Tuzlu Kahve gerek yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu gerek konukları ve göndermeleriyle gündemden düşmüyor. 20 Ekim akşamı 8'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkan Tuzlu Kahve'de Fatih Terim göndermesi dikkat çekti.
Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Tuzlu Kahve'nin son bölümünde; Hatun, İpekli ve Kutaygil ailelerini barıştırmak için kolları sıvadı. İki aileyi de birbirinden habersiz evine davet eden Hatun, misafirler gelmeden önce eşi Osman ve oğulları Mehmet ile Murat'a nasıl bir taktik uygulayacaklarını anlattı.
İşte bu anlarda dizinin Hatun'u Binnur Kaya, Fatih Terim'in “Taktik maktik yok bam bam bam… Size güveniyorum. Netice ne olursa olsun benim gönlümün kazananı sizlersiniz. Allah yardımcınız olsun” gibi sözleriyle ailesini motive etti.
"UMARIM YAKINDA BİR TUZLU KAHVENİZİ İÇERİZ"
Aydınoğlu ailesinin bu sahnesi “Taktik maktik yok bam bam bam!” sözleriyle paylaşıldı.Bu sahneye Fatih Terim de kayıtsız kalamadı.
Sosyal medya hesabından Tuzlu Kahve ekibine yanıt veren Terim, şu ifadeleri kullandı:
“Tehlikeli bölgede Aydınoğlu kardeşlerin adamı belli… Tüm ekibe selamlar, umarım yakında bir tuzlu kahvenizi içeriz.”
Fatih Terim'in bu paylaşımı “Tuzlu Kahve dizisine konuk mu olacak?” sorusunu akıllara getirdi.
Öte yandan göndermeleri ve konuklarıyla dikkat çeken Tuzlu Kahve'ye geçen hafta Ajda Pekkan ve Rıza Kocaoğlu konuk olmuştu. Pekkan'ın Teksas Şerife olarak Hatun'un rüyasında ortaya çıkması sosyal medyada gündem olmuştu.
Birkaç hafta önce de Kavak Yelleri nostaljisi yaşanan diziye Dağhan Külegeç ve Pelin Karahan konuk olmuştu. Daha öncesinde de Kutsi'nin konuk olduğu Tuzlu Kahve'de Doktorlar dizisinde birlikte rol alan Yasemin Ergene ve Kutsi'nin 18 sene sonra aynı sahneyi paylaşması büyük ilgi görmüştü.