Tuzlu Kahve'de göndermeler bitmiyor. Fatih Terim'den yanıt gecikmedi

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Tuzlu Kahve 'nin son bölümünde; Hatun, İpekli ve Kutaygil ailelerini barıştırmak için kolları sıvadı. İki aileyi de birbirinden habersiz evine davet eden Hatun, misafirler gelmeden önce eşi Osman ve oğulları Mehmet ile Murat'a nasıl bir taktik uygulayacaklarını anlattı.

İşte bu anlarda dizinin Hatun'u Binnur Kaya, Fatih Terim'in “Taktik maktik yok bam bam bam… Size güveniyorum. Netice ne olursa olsun benim gönlümün kazananı sizlersiniz. Allah yardımcınız olsun” gibi sözleriyle ailesini motive etti.