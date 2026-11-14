Tuzlu Kahve'de Hatun ve Osman’ın gecesinde büyük sürpriz
14.11.2026 14:13
Tuzlu Kahve'nin 17 Kasım akşamı yayınlanan 11'inci bölümüne; Hatun ve Osman’ın evliliklerinin 40'ıncı yıl dönümü kutlaması ve sürpriz konuklar damga vuracak.
Salı akşamlarının sevilen dizisi Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yapımcılığını Polat Yağcı'nın, yönetmenliğini Muatafa Kotan'ın üstlendiği dizi, bu hafta 11'ibci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Tuzlu Kahve yeni bölümde konuk oyuncular dikkat çekecek.
17 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek Tuzlu Kahve’nin 11'inci bölümünün konusu şöyle;
Mehmet ve Derin’in ilişkisi ortaya çıkan videoyla sarsılırken, Murat’ın Elit’le nişanı bozması ailede işleri iyice karıştırır. Oğullarının hayatına karışmamaya kararlı olan Hatun içinse bu kez sessiz kalmak hiç kolay değildir. Hatun ve Osman’ın evliliklerinin 40. yıl dönümü beklenmedik sürprizlere sahne olurken, gecenin sonunda ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşkına çevirecek, ailedeki bütün dengeleri değiştirecektir.
Öte yandan Tuzlu Kahve'ye bu hafta birbirinden ünlü isimler konuk olacak. Yeni bölümde İrem Helvacıoğlu, Eren Vurdem, Hakan Altun'un yanı sıra Mahallenin Muhtarları dizisinin oyuncuları Erkan Can, Esra Akkaya ve Aydan Burhan yer alacak.
Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
Tuzlu Kahve, yeni bölümüyle 17 Kasım Salı 20.00’de Star’da.