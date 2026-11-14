Tuzlu Kahve'de Hatun ve Osman’ın gecesinde büyük sürpriz

17 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek Tuzlu Kahve’nin 11'inci bölümünün konusu şöyle;

Mehmet ve Derin’in ilişkisi ortaya çıkan videoyla sarsılırken, Murat’ın Elit’le nişanı bozması ailede işleri iyice karıştırır. Oğullarının hayatına karışmamaya kararlı olan Hatun içinse bu kez sessiz kalmak hiç kolay değildir. Hatun ve Osman’ın evliliklerinin 40. yıl dönümü beklenmedik sürprizlere sahne olurken, gecenin sonunda ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşkına çevirecek, ailedeki bütün dengeleri değiştirecektir.