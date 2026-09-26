Tuzlu Kahve'de Kavak Yelleri rüzgarı esecek. Yeni bölüm konukları belli oldu
26.09.2026 17:00
Son Güncelleme: 26.09.2026 17:17
Star TV'nin iddialı dizisi Tuzlu Kahve salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Bu hafta beşinci bölümü yayınlanacak olan dizide, Kavak Yelleri rüzgarı esecek.
Salı akşamı Star ekranlarında izleyici ile buluşan Tuzlu Kahve, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ve konuklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Yapımını Poll Films’in üstlendiği dizi, 29 Eylül'de beşinci bölümüyle ekranlarda olacak.
Tuzlu Kahve'nin yeni bölümüne Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç konuk olacak.
Yıllar önce Kavak Yelleri'nde rol alan ve şimdi Tuzlu Kahve'de birlikte kamera karşısına geçen Ceren Moray ile Sarp Apak, Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'le karşılaşacak.
Dizide Aybüke ile Murat karakterlerini oynayan Ceren Moray ve Sarp Apak'la lunaparkta karşılacak olan Pelin Karahan ve Dağhan Külegeç'in canlandıracağı karakterler merak edildi.
Dört oyuncunun Kavak Yelleri'nden seneler sonra Tuzlu Kahve'de yeniden birlikte rol alması sosyal medyada gündem oldu.
"ANILAR TUZLU KAHVE'DE CANLANMAYA DEVAM EDİYOR"
Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı, bu sahnenin kamera arkası görüntülerini “Sadece kahkaha attırmak değil, tebessüm ettirmek için de çalışıyoruz. Anılar Tuzlu Kahve’de canlanmaya devam ediyor” notuyla paylaştı.
Merakla beklenen karşılaşmadan görüntülere “Mükemmel”, “Çok iyi bir karşılaşma olmuş”, “Yaptınız yine yapacağınızı” gibi yorumlar yapıldı.
2007 - 2011 yılları arasında ekrana gelen ve bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde Pelin Karahan Aslı, Dağhan Külegeç Efe, Ceren Moray Su, Sarp Apak ise Güven karakterini canlandırmıştı.
Öte yandan Tuzlu Kahve dördüncü bölüme de Kutsi’nin konuk olması ve daha önce Doktorlar dizisinde birlikte rol aldığı Yasemin Ergene ile 18 sene sonra aynı sahneyi paylaşması damga vurdu. Doktorlar dizisinde Ela’yı nikah masasında terk eden Levent’e yapılan gönderme büyük ilgi gördü.