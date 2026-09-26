Tuzlu Kahve'de Kavak Yelleri rüzgarı esecek. Yeni bölüm konukları belli oldu

Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı, bu sahnenin kamera arkası görüntülerini “Sadece kahkaha attırmak değil, tebessüm ettirmek için de çalışıyoruz. Anılar Tuzlu Kahve’de canlanmaya devam ediyor” notuyla paylaştı.

Merakla beklenen karşılaşmadan görüntülere “Mükemmel”, “Çok iyi bir karşılaşma olmuş”, “Yaptınız yine yapacağınızı” gibi yorumlar yapıldı.

2007 - 2011 yılları arasında ekrana gelen ve bir döneme damga vuran Kavak Yelleri dizisinde Pelin Karahan Aslı, Dağhan Külegeç Efe, Ceren Moray Su, Sarp Apak ise Güven karakterini canlandırmıştı.