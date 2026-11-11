Tuzlu Kahve'de Murat ve Elit aşkı bitti. "Terk edilmek kaderi"
11.11.2026 09:24
Son Güncelleme: 11.11.2026 09:44
Dün akşam 10'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıkan Tuzlu Kahve'de Murat'ın Elit'i terk etmesi gündem olurken; yeni bölüm fragmanındaki sürpriz konuklar ve Karadeniz esintisi dikkat çekti.
Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği gerek oyuncu kadrosu gerek sürpriz konukları ve göndermeleriyle dikkat çeken Tuzlu Kahve, 10 Kasım akşamı 10'uncu bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Tuzlu Kahve son bölüme, Murat'ın Elit'i terk etmesi damga vurdu.
Tuzlu Kahve'de dün akşam, Elit'e sürpriz yapmak isteyen Murat, nişanlısının kendisi hakkındaki düşüncelerini öğrendi. Elit'in “Bazen beni çok bunaltıyor, nefes alamıyorum” demesiyle yıkılan Murat, görünmeden ofisten çıktı.
Çok üzüldüğü için kendini yemek yemeye veren Murat, ağabeyi Mehmet'le dertleştikten sonra Elit ile ilişkisini sorgulamaya başladı. Elit'in telefonlarını açmayan Murat'ın Aybüke'nin yanağına kondurduğu öpücükle dengeler değişti.
Bu sırada nişanlısını görmeye giden Elit de neler olduğunu anlamaya çalışırken, Feryal de Murat'ın hayatında biri olduğundan şüphelendi.
"BİZ BİRBİRİMİZE UYGUN DEĞİLİZ"
Kararını veren ve Elit ile buluşan Murat'ın “Benimle ilgili kilom ve aldığım kaloriler haricinde ne biliyorsun? Bilmiyorsun, çünkü merak etmiyorsun. Ne düşünüyorum, ne hissediyorum senin için önemli değil. Önemli olan senin istek ve düşüncelerin. Ben umrunda değilim, senin hayatında ilk sırada değilim ve olamayacağım da. Kusura bakma ama ben sevdiğim kadının hayatında ilk sırada olmak istiyorum. Belki de biz birbirimiz için uygun değiliz” diyerek nişan yüzüğünü çıkardı.
Murat yaptığı ayrılık konuşması ve terk edilen Elit'in gözyaşları bölüme damga vurdu.
Seneler önce Doktorlar'da da canlandırdığı karakter terk edilen Yasemin Ergene sosyal medyada gündem oldu.
Murat ve Elit'in ayrılığı sonrası “Terk edilmek kaderi”, “Yasemin Ergene'nin her evrende terk edilmesi”, “Her dizide terk edilip ortada kalıyor”, “Murat'ın gerçekleri öğrenince tavrını ortaya koymasına sevindim”, “Yasemin Ergene 18 yıl sonra yine terk edildi”, “Ah be Ela kaderinde var terk edilmek” gibi yorumlar yapıldı.
SÜRPRİZLER BİTMİYOR, YENİ BÖLÜME ÜÇ ÜNLÜ KONUK
Tuzlu Kahve 11'inci bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölüme konuk olacak üç sürpriz isim dikkat çekerken Sen Anlat Karadeniz göndermesi dikkat çekti.
Yeni bölüm tanıtımında İrem Helvacıoğlu ve Eren Vurdem'in Aydınoğlu ailesiyle bir araya gelmesi ve Aybüke'nin “Sen anlat taşacak bu kahve” repliği merak uyandırdı.
Tuzlu Kahve 11'inci bölüm fragmanının bir diğer sürprizi de Hakan Altun oldu. Altun'un Osman'ın Hatun için organize ettiği evlilik yıl dönümü partisinde şarkı söylediği görüldü.