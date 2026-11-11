Tuzlu Kahve'de Murat ve Elit aşkı bitti. "Terk edilmek kaderi"

Kararını veren ve Elit ile buluşan Murat'ın “Benimle ilgili kilom ve aldığım kaloriler haricinde ne biliyorsun? Bilmiyorsun, çünkü merak etmiyorsun. Ne düşünüyorum, ne hissediyorum senin için önemli değil. Önemli olan senin istek ve düşüncelerin. Ben umrunda değilim, senin hayatında ilk sırada değilim ve olamayacağım da. Kusura bakma ama ben sevdiğim kadının hayatında ilk sırada olmak istiyorum. Belki de biz birbirimiz için uygun değiliz” diyerek nişan yüzüğünü çıkardı.

Murat yaptığı ayrılık konuşması ve terk edilen Elit'in gözyaşları bölüme damga vurdu.

Seneler önce Doktorlar 'da da canlandırdığı karakter terk edilen Yasemin Ergene sosyal medyada gündem oldu.

Murat ve Elit'in ayrılığı sonrası “Terk edilmek kaderi”, “Yasemin Ergene'nin her evrende terk edilmesi”, “Her dizide terk edilip ortada kalıyor”, “Murat'ın gerçekleri öğrenince tavrını ortaya koymasına sevindim”, “Yasemin Ergene 18 yıl sonra yine terk edildi”, “Ah be Ela kaderinde var terk edilmek” gibi yorumlar yapıldı.