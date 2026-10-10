Tuzlu Kahve'de Sitare ve Feryal arasındaki gerilim artıyor
10.10.2026 11:03
Star TV'nin iddialı dizisi Tuzlu Kahve, 13 Ekim Salı akşamı yedinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Yeni bölüme, Hatun'un İpekli ve Kutaygil ailelerini barıştırma planı damga vuracak.
Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu, konukları ve göndermeleriyle gündemden düşmeyen Tuzlu Kahve dizisi, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Bu hafta 7'nci bölümüyle izleyici ile buluşacak olan Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü merak konusu oldu.
Yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve’nin 13 Ekim akşamı yayınlanacak yedinci bölümünün konusu ise şöyle;
Derin ve Mehmet’in mutluluğu, aileler arasındaki yıllardır küllenmeyen hesapların yeniden açılmasıyla gölgelenir. Sitare ve Feryal arasındaki gerilim giderek büyürken, Hatun iki tarafı uzlaştırmak için kolları sıvar. Ancak geçmişin yükü, gençlerin aşkını bir kez daha zor bir sınavın eşiğine getirir. Derin ve Mehmet ise aşklarını kurtarmak için herkesi şaşırtacak bir karar alır.
Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda; Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Elit Andaç Çam, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.
KONUK OYUNCU RIZA KOCAOĞLU
Öte yandan Tuzlu Kahve'nin yedinci bölümüne konuk olacak isim belli oldu. Polat Yağcı “Tuzlu Kahve'de sürprizler bitmiyor” diyerek oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun yedinci bölümde izleyici ile buluşacağını duyurdu.
Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü heyecanla beklenirken, Rıza Kocaoğlu'nun canlandıracağı karakter de merak edildi.