Tuzlu Kahve'de Sitare ve Feryal arasındaki gerilim artıyor

Yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve ’nin 13 Ekim akşamı yayınlanacak yedinci bölümünün konusu ise şöyle;

Derin ve Mehmet’in mutluluğu, aileler arasındaki yıllardır küllenmeyen hesapların yeniden açılmasıyla gölgelenir. Sitare ve Feryal arasındaki gerilim giderek büyürken, Hatun iki tarafı uzlaştırmak için kolları sıvar. Ancak geçmişin yükü, gençlerin aşkını bir kez daha zor bir sınavın eşiğine getirir. Derin ve Mehmet ise aşklarını kurtarmak için herkesi şaşırtacak bir karar alır.