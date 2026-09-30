Tuzlu Kahve'de sürpriz üstüne sürpriz. Hem Kavak Yelleri hem Kuzey Güney nostaljisi

Aybüke'nin "Değişim programıyla İzmir'e gittiğimde Mine ve Deniz'de kalmıştım, Aslı ve Efe ile de orada tanıştım" demesi sonrası Efe'nin Murat'a “Sen hiç İzmir'e geldin mi?” diye sorması dikkatlerden kaçmadı.

Ardından lunaparkta çocuklar gibi eğlenen dörtlüden Aslı ve Efe'nin dönme dolaba binmesi ve yukarda kaldıklarında aralarında geçen diyaloğa sosyal medyada gündem oldu. Aslı'nın Efe'ye “Niye bırakıp gittin bizi? Niye bizi bulamadın?” diye sorması, Efe'nin de “Bir bilsem” cevabını vermesine yorum yağdı.