Tuzlu Kahve'de sürpriz üstüne sürpriz. Hem Kavak Yelleri hem Kuzey Güney nostaljisi
30.09.2026 08:55
Son Güncelleme: 30.09.2026 09:06
Star TV'nin iddialı dizisi Tuzlu Kahve, göndermeleriyle konuşulmaya devam ediyor. Dün akşam yayınlanan 5'inci bölümde de Kavak Yelleri sürprizinin yanı sıra Kuzey Güney selamı da şaşırttı.
Star TV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Tuzlu Kahve gerek yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu gerek konukları ve göndermeleriyle gündemden düşmüyor. 29 Eylül akşamı 5'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkan Tuzlu Kahve'de hem Kavak Yelleri nostaljisi yaşandı hem de Kuzey Güney'e gönderme yapıldı.
Tuzlu Kahve son bölüme, Kavak Yelleri dizisinin Aslı'sı Pelin Karahan ve Efe'si Dağhan Külegeç konuk oldu. Dizide Aslı ve Efe'nin Aybüke ve Murat'la karşılaşması herkesi duygulandırdı. Kavak Yelleri'nde rol alan dörtlünün seneler sonra bir araya gelmesi nostalji rüzgarı estirdi.
SENELER SONRA BİR ARADA
Aybüke'nin "Değişim programıyla İzmir'e gittiğimde Mine ve Deniz'de kalmıştım, Aslı ve Efe ile de orada tanıştım" demesi sonrası Efe'nin Murat'a “Sen hiç İzmir'e geldin mi?” diye sorması dikkatlerden kaçmadı.
Ardından lunaparkta çocuklar gibi eğlenen dörtlüden Aslı ve Efe'nin dönme dolaba binmesi ve yukarda kaldıklarında aralarında geçen diyaloğa sosyal medyada gündem oldu. Aslı'nın Efe'ye “Niye bırakıp gittin bizi? Niye bizi bulamadın?” diye sorması, Efe'nin de “Bir bilsem” cevabını vermesine yorum yağdı.
Tuzlu Kahve'nin 5'inci bölümündeki Kavak Yelleri göndermesine şu yorumlar yapıldı:
“Kavak Yelleri yeniden mi başlasa, onları çok özlediğimi fark ettim”
“Bu hafta da 2007 senesine ışınlandık”
“Ağlayacağım bu sahne karşısında ben nostalji insanıyım”
“Yıllar önceye gittik gözler doldu”
“O kadar Kavak Yelleri izledik ki resmen dizi içinden dizi çıktı”
“Göndermenin güzelliğine eridim”
“Ne güzeldi”
KUZEY GÜNEY SÜRPRİZİNE YORUM YAĞDI
Tuzlu Kahve'nin beşinci bölümündeki bir diğer sürpriz ise Kuzey Güney göndermesi oldu. Dizinin Mehmet'i Buğra Gülsoy, yıllar önce Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaştığı Kuzey Güney dizisine adete selam gönderdi.
Gelecekteki torunlarının isimlerini seçmeye çalışan Hatun, oğlu Mehmet'e aklındaki isimleri söylerken, Mehmet de “Anne benim iki oğlum olacak. Biri Kuzey biri Güney” dedi. Tam bu anda arka fonda Kuzey Güney jenerik müziği yükselirken, Buğra Gülsoy'un telefonu Kuzey Tekinoğlu gibi tutması gündem oldu.
Bu anlara “Kuzey Güney jenerik müziğinin çalmasından sonra telefonu Kuzey gibi tutmasına kahkaha attık”, “Kuzey Güney göndermesini hiç beklemiyordum”, “Çok iyiydi”, “Buğra Gülsoy'un telefonu Kuzey gibi tutması”, “Kuzey Güney buluşması acil yaşanmalı” gibi yorumlar yapıldı.
2011-2013 yılları arasında yayınlanan ve birbirine hiç benzemeyen iki kardeşin hikayesini ele alan Kuzey Güney dizisinde; Gülsoy Güney Tekinoğlu, Tatlıtuğ ise Kuzey Tekinoğlu karakterine hayat vermişti.