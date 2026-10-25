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Tuzlu Kahve'de yeni sürpriz. Bu kez Kızılcık Şerbeti'nin aşıkları buluşuyor

25.10.2026 19:15

Aydın KayarEditör

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Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Tuzlu Kahve'nin yeni bölümünde yine bir televizyon dizisi aşkı geri geliyor.

Tuzlu Kahve'de yeni sürpriz. Bu kez Kızılcık Şerbeti'nin aşıkları buluşuyor
Sosyal Medya

Star TV'nin yeni dönemde oyuncu kadrosu ve konuk oyuncularıyla adından sık söz ettiren dizisi Tuzlu Kahve, yeni bölümüyle Salı akşamı ekranlara gelecek. 

Daha önce Kavak Yelleri dizisinin eski oyuncularını bir araya getiren dizinin 9. bölümünde de yine büyük bir sürpriz yer alıyor. 

Tuzlu Kahve'de yeni sürpriz. Bu kez Kızılcık Şerbeti'nin aşıkları buluşuyor 1
Sosyal Medya

Dizinin yeni tanıtımında ortaya çıkan sürprizin adresi bu kez Kızılcık Şerbeti dizisi oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen ve Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman yeni bölümde bir araya geliyor. 

İkilinin Kızılcık Şerbeti dizisindeki yasak aşkı en çok konuşulan hikayelerden biri olmuştu. 

Tuzlu Kahve'de yeni sürpriz. Bu kez Kızılcık Şerbeti'nin aşıkları buluşuyor 2
Sosyal Medya

Dizinin sosyal medyadan paylaşılan tanıtımında bu ikili yeniden bir arada görüntülendi. “Tuzlu Kahve'de sürprizler biter mi sandınız?” başlığıyla yapılan paylaşımda ikilinin Salı akşamı 20.00'de Star TV'de ekranlara geleceği duyuruldu. 

3 yıl sonra bir araya gelen ikili, birlikte çalışmayı özlediklerini belirtti. Müjde Uzman ilk hissettiği şeyin “Özlem” olduğunu söylerken, Tanrıöğen ise, “Yeniden birlikte çalışmak çok hoşuma gitti.” dedi. 

Tuzlu Kahve'de yeni sürpriz. Bu kez Kızılcık Şerbeti'nin aşıkları buluşuyor 3
Sosyal Medya

Yapımını Poll Films’in, yapımcılığını ise Polat Yağcı’nın üstlendiği Tuzlu Kahve’nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Elit Andaç Çam, Nazlı Senem Ünal, Şeyla Halis, Gökçe Özyol ve Cengiz Bozkurt ve Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

 

Tuzlu Kahve, yeni bölümüyle 27 Ekim Salı 20.00’de Star’da.