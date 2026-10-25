Tuzlu Kahve'de yeni sürpriz. Bu kez Kızılcık Şerbeti'nin aşıkları buluşuyor

Dizinin yeni tanıtımında ortaya çıkan sürprizin adresi bu kez Kızılcık Şerbeti dizisi oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinde Apo karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen ve Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman yeni bölümde bir araya geliyor.



İkilinin Kızılcık Şerbeti dizisindeki yasak aşkı en çok konuşulan hikayelerden biri olmuştu.